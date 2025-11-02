Google Drive: el truco para acceder más rápido a tus documentos favoritos desde el móvil

El usuario habitual de las aplicaciones de Google, conoce a la perfección las ventajas que nos ofrece guardar todos nuestros documentos en la nube. Aunque cuando el volumen de información es elevado y necesitamos acceder rápidamente a determinados documentos, puede que la cosa se complique. Aunque esta puede ser la solución.

Añade accesos directos a tus documentos de Google en la pantalla de inicio de Android

En la propia app podemos ordenar y gestionar el almacenamiento en un sistema de carpetas y subcarpetas, incluso marcar los documentos como favoritos. Pero cuando tras años de uso acumulamos una cantidad importante de información, cada vez se hace más difícil acceder rápidamente a lo que necesitamos en cada momento. Aunque con la llegada de la inteligencia artificial a las herramientas de Google es más fácil acceder al contenido de los archivos sin necesidad siquiera de abrirlo, a veces es complicado dar con lo que necesitamos rápidamente.

Añadiendo documentos desde Google Drive | TecnoXplora

Una solución es anclar los documentos más importantes, que más usamos o a los que pronto tendremos acceso en la pantalla de inicio de nuestro móvil, así los tendremos siempre a mano. Hacerlo es muy sencillo, para lo que tendremos que seguir los siguientes pasos.

Abre la app Google Drive desde tu teléfono móvil.

Busca y selecciona el documento que vamos a situar en la pantalla principal.

Para localizarlo con mayor facilidad, utiliza la herramienta de búsqueda.

Una vez hemos localizado el documento, pulsa sobre el icono de los tres puntos a la derecha de este.

De esta forma accedemos a un menú con diferentes opciones.

Son muchas las opciones la que se nos ofrecen, desliza la pantalla hacia arriba para ver las últimas opciones disponibles

En la parte baja del menú encontramos “Añadir a la pantalla de inicio”

Al seleccionar este ajuste, el documento aparece en la pantalla.

Veremos un icono con la miniatura con el formato del archivo, ya sea un PDF, un documento de texto, entre otros. En la parte inferior derecha del mismo en pequeño el icono de Google Drive.

Lo que nos permite identificarlo. Justo debajo del icono encontramos el nombre del documento.

Con un simple toque, podemos abrirlo directamente, sin necesidad de seguir la ruta en drive hasta dar con él.

Del mismo modo que con el resto de iconos de nuestra pantalla, podemos eliminarlo cuando ya no sea necesario, para que este ocupe un lugar destacado. También debemos tener en cuenta que, para poder añadirlo a la pantalla, será necesario disponer de hueco libre en esta. Ya que recordemos, esta puede albergar otros accesos directos y widget de las aplicaciones

El uso de estos atajos, a la larga, supone un verdadero ahorro de tiempo en procesos repetitivos. Por lo que principal cometido es proporcionarnos herramientas para mejorar la productividad y la efectividad. Ofreciendo además una experiencia de usuario mucho más satisfactoria y completa.