Cómo ahorrar espacio en tu cuenta de Gmail con este simple ajuste

El almacenamiento de nuestras cuentas de Google es finito y desde que la compañía decidió hacer tiempo incluir el contenido de Google Drive y Google Fotos es importante hacer una buena gestión del espacio. Te contamos ahorrar espacio en tu cuenta de Gmail.

Ahorra espacio con este ajuste

A diario recibimos correos electrónicos los cuales pueden contener o no archivos adjuntos, estos de forma predeterminada se descargan para tener un acceso mucho más rápido, Pero esto hace que se llene más rápido la capacidad de almacenamiento de nuestras cuentas. A lo largo del año acumulamos un gran volumen de información la mayoría innecesaria, que está restando espacio de almacenamiento. Poco a poco y sin darnos cuenta, vamos almacenando información, ya sea en forma de archivos más pesados o pequeñas imágenes que se van descargando, el resultado es el mismo. Estos se van comiendo la memoria. Aunque en un principio puede parecer que no seremos capaces de llenarlo, lo cierto es que pasado el tiempo, llega un día que la app nos avisa de que estamos cerca de llenar todo el espacio disponible. Momento que no nos queda otra que hacer una limpieza a fondo, aunque podemos solucionar antes este problema.

Por lo que es necesario hacer una buena gestión del espacio de almacenamiento y realizar ajustes de configuración como el que te contamos a continuación. Se trata de “descargar archivos adjuntos”. Esta opción permite que se descarguen automáticamente los archivos adjuntos de los correos recientes, siempre y cuando estemos conectados a una red Wifi. Con este ajuste presumiblemente ahorramos datos móviles, pero a su vez hace que de forma innecesaria se llene el espacio de almacenamiento. Al desactivarlo tendremos que descargar de forma manual los archivos adjuntos, lo que nos da la opción de elegir en cada momento si queremos o no realizar la descargar y optimizar el uso del espacio de almacenamiento.

Descargar archivos adjuntos en Gmail | TecnoXplora

Para desactivar esta opción tenemos que acceder a las opciones de configuración de Gmail.

Para ello abre la app, y pulsa sobre el menú de las tres rayas en la esquina superior izquierda de la pantalla.

de la pantalla. Desliza el menú hacia abajo, hasta encontrar los “ ajustes ”.

”. Selecciona la cuenta sobre la que quieres realizar llevar a cabo el cambio.

sobre la que quieres realizar llevar a cabo el cambio. Desliza el menú hacia abajo hasta accedes al apartado “uso de datos”

Entre las opciones disponibles encontramos “Descargar archivos Adjuntos” , de forma predeterminada la casilla que aparece a la derecha aparece seleccionada.

, de forma predeterminada la casilla que aparece a la derecha aparece seleccionada. Pulsa sobre esta para desactivarla.

Al abandonar el menú, el cambio quedará registrado automáticamente. Y a partir de este momento ya no se descargarán de forma automática los adjuntos al conectarnos a una red Wifi. Con lo que ahorraremos un espacio muy necesario en la memoria de la cuenta de Google.

Además de desactivar esta opción, de vez en cuando no está de más realizar tareas de mantenimiento en nuestro correo electrónico. Eliminando los correos más antiguos que no sean necesarios. Vaciando las carpetas de spam y correos bloqueados para liberar todo el espacio posible. Si necesitamos más almacenamiento también podemos suscribirnos a Google One. Por una cuota fija al mes podemos disfrutar de un mayor espacio, además de compartirlo con nuestra familia.