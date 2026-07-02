Cómo activar el modo oscuro en la app de ChatGPT

ChatGPT es uno de los chatbots más utilizados. Y esconde todo tipo de funciones con las que sacarle el máximo partido. ¿Utilizas de forma habitual a la IA de OpenAI? Entonces, vamos a contarte cómo activar el modo oscuro en ChatGPT.

Un modo que hará que utilizar ChatGPT durante más tiempo resulte más cómodo, sobre todo por la noche, en habitaciones con poca luz o cuando llevas muchas horas delante del ordenador o del móvil.

ChatGPT tiene su propio modo oscuro y así se activa

Como te decíamos, en la versión web y la app de ChatGPT, OpenAI permite cambiar el tema visual desde los ajustes de la cuenta. Actualmente, la interfaz ofrece varias opciones de apariencia: mantener el aspecto del sistema, usar el modo claro o activar el modo oscuro. La opción de sistema hace que ChatGPT copie automáticamente la configuración que tengas en tu dispositivo, por lo que, si Windows, macOS, Android o iOS están en modo oscuro, ChatGPT también debería mostrarse así.

Para activarlo desde el ordenador, lo primero que debes hacer es abrir ChatGPT en el navegador e iniciar sesión con tu cuenta. Una vez dentro, mira la parte inferior izquierda de la pantalla, donde aparece tu nombre, tu foto de perfil o el icono asociado a tu cuenta.

Interfaz de chatGPT | Alfonso de Frutos

Al pulsar ahí se abrirá un pequeño menú con diferentes opciones. Entra en Configuración y, dentro de ese apartado, busca la sección General. Ahí encontrarás la opción relacionada con el tema o la apariencia de la interfaz. Cuando abras el desplegable del tema, podrás elegir entre claro, oscuro o sistema. Si quieres que ChatGPT se vea siempre con fondo oscuro, independientemente de cómo tengas configurado el ordenador, debes seleccionar Oscuro.

El cambio se aplicará al momento, sin necesidad de cerrar sesión ni reiniciar el navegador. Desde ese instante, la pantalla pasará a mostrar una interfaz con tonos oscuros, pensada para reducir el brillo visual y resultar más agradable en determinados entornos.

En el móvil el proceso es muy parecido. Tendrás que abrir la aplicación de ChatGPT, tocar el icono de perfil o el menú de la cuenta y entrar en los ajustes de personalización o apariencia. Desde ahí podrás escoger el esquema visual que prefieras.

Como habrás visto, activar el modo oscuro en ChatGPT no tiene mayor misterio, por lo que no dudes en activar este modo para disfrutar de la mejor experiencia de uso en entornos oscuros.