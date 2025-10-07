LUNA LLENA DE OCTUBRE
Las mejores imágenes de la Luna de Cosecha en todo el mundo
Completamente redonda, más grande y más brillante, iluminó el cielo en la noche del 6 al 7 de octubre de 2025.
La luna llena de junio ha tenido lugar esta madrugada del 7 de octubre. Sin embargo, el mejor momento para verla fue la noche de ayer. La Luna de Cosecha, la primera superluna del año, se ha visto más grande y brillante, y ha dejado unas imágenes de lo más espectaculares en todo el mundo. Si no pudiste presenciarla aquí te dejamos algunas de las mejores fotografías:
1. La Luna de Cosecha brilla junto a la Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos.
2. Un avión sobrevuela el cielo con la superluna de octubre de fondo en Indonesia.
3. Otro avión vuela pero esta vez con la Luna de Cosecha encima de él, en Madrid.
4. La luna llena de octubre iluminó el cielo durante el Festival de Otoño en Jiangsu, China.
5. La superluna de Cosecha se vio más brillante desde Londres, Inglaterra.
6. En Italia, una luna llena más grande de lo habitual junto con un atardecer formaron un espectáculo único.
7. Más grande, más brillante y con un ligero tono anaranjado: así pudo disfrutarse la superluna de Cosecha en la India.
