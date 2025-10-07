Las mejores imágenes de la Luna de Cosecha en todo el mundo

La luna llena de junio ha tenido lugar esta madrugada del 7 de octubre. Sin embargo, el mejor momento para verla fue la noche de ayer. La Luna de Cosecha, la primera superluna del año, se ha visto más grande y brillante, y ha dejado unas imágenes de lo más espectaculares en todo el mundo. Si no pudiste presenciarla aquí te dejamos algunas de las mejores fotografías:

1. La Luna de Cosecha brilla junto a la Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos.

Luna de Cosecha en Nueva York | Getty

2. Un avión sobrevuela el cielo con la superluna de octubre de fondo en Indonesia.

Luna de Cosecha en Indonesia | Getty

3. Otro avión vuela pero esta vez con la Luna de Cosecha encima de él, en Madrid.

Luna de Cosecha en Madrid | Getty

4. La luna llena de octubre iluminó el cielo durante el Festival de Otoño en Jiangsu, China.

Luna de Cosecha en China | Getty

5. La superluna de Cosecha se vio más brillante desde Londres, Inglaterra.

Luna de Cosecha en Londres | Getty

6. En Italia, una luna llena más grande de lo habitual junto con un atardecer formaron un espectáculo único.

Luna de Cosecha en Italia | Getty

7. Más grande, más brillante y con un ligero tono anaranjado: así pudo disfrutarse la superluna de Cosecha en la India.