Herramientas gratuitas para que una foto borrosa se vea bien

Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, es posible mejorar imágenes borrosas sin necesidad de ser un experto. Una app muy popular para este tipo de tareas es Remini, que puedes usar desde el móvil. En cuestión de segundos, transforma fotos antiguas o poco nítidas en versiones mucho más definidas y claras. Es ideal si buscas resultados rápidos y sorprendentes con solo un par de toques.

Si prefieres editar directamente desde el navegador, hay varias alternativas gratuitas que valen la pena. Por ejemplo, Photor cuenta con una función de enfoque ("Sharpen") muy eficaz, perfecta para quienes no quieren complicarse. Otra opción práctica es Pixlr AI, que ofrece herramientas más detalladas de edición sin necesidad de instalar nada. Ambas son intuitivas y funcionan bien tanto en ordenadores como en móviles.

Para quienes buscan una experiencia más profesional sin gastar dinero, Photopea es una excelente alternativa a Photoshop: es gratuita, funciona online y tiene muchas de las mismas funciones. También puedes probar Adobe Express, disponible para Android e iOS. Aunque algunas opciones requieren suscripción, la versión gratuita ofrece suficientes herramientas para mejorar imágenes desenfocadas. Como ves, una foto borrosa no tiene por qué ser un caso perdido: con estas herramientas, aún puedes rescatarla.