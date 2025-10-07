LA PRIMERA SE LLAMARÁ ALICE
Las danas más adversas tendrán nombre propio
La Agencia Estatal de Meteorología, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, amplía a partir de ahora la práctica de nombrar borrascas con gran impacto a las danas, sistemas atmosféricos de bajas presiones en niveles medios y altos de la troposfera capaces de generar fenómenos meteorológicos adversos en España.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pondrá nombre propio a partir de ahora a las danas que puedan provocar un gran impacto para ayudar a evitar que este fenómeno meteorológico se asocie sistemáticamente con consecuencias graves o catastróficas
El nombre dana proviene del acrónimo DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Por su naturaleza, son sistemas de evolución compleja y difícil predicción. En conjunción con otros factores, son capaces de generar precipitaciones (lluvias y nevadas) muy intensas, localmente torrenciales, y tormentas con gran impacto.
Sin embargo, no siempre que una dana se sitúa en nuestro entorno geográfico se produce una situación de gran impacto. Por eso, la designación con un nombre propio únicamente a aquellas danas que potencialmente puedan generar gran adversidad ayudará a evitar que se asocie de manera unívoca a esos sistemas de bajas presiones con impactos graves o catastróficos. Además, el nombramiento permitirá: mejorar la comunicación hacia la ciudadanía y los medios de comunicación; favorecer la preparación y respuesta de las administraciones ante episodios meteorológicos adversos, así como la elaboración de estudios a posteriori; y evitar confusiones y reforzar la coherencia del mensaje oficial.
Programa europeo de nombramiento de borrascas
Desde diciembre de 2017, AEMET participa en el programa europeo de nombramiento de borrascas Storm Naming dentro del Grupo Suroeste (SW), actualmente compuesto por los servicios meteorológicos de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.
Con la posibilidad de nombrar a las danas de gran impacto el Grupo Suroeste da un paso más en la construcción de un sistema coordinado, claro y eficaz de comunicación de riesgos meteorológicos, en línea con los estándares europeos. Hay que recalcar que, al igual que sucede con las borrascas, solo se nombrarán aquellas danas que esté previsto que puedan generar un gran impacto, para lo que será necesario que se activen avisos de nivel naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos.
Para el nombramiento se emplea una lista prefijada y acordada entre todos los países del grupo compuesta por 20 nombres, alternando masculinos y femeninos. La primera borrasca o dana con gran impacto llevará el nombre de Alice.
