Claude cambia sus condiciones: usar herramientas como OpenClaw ahora costará más

Claude, el modelo desarrollado por Anthropic, se ha posicionado como la gran alternativa a ChatGPT o Gemini gracias a sus capacidades. Además, muchos usuarios utilizaban Claude junto a OpenClaw, pero nos tememos que esta opción tiene los días contados. A no ser que pagues más…

Sí, la compañía ha decidido modificar el alcance de sus suscripciones y, desde el 4 de abril de 2026, utilizar Claude a través de herramientas de terceros como OpenClaw ya no estará incluido dentro del precio habitual.

Claude te obliga a pagar más para usar apps de terceros

OpenClaw se ha convertido en una de las mejores plataformas p ara conectar distintos modelos de inteligencia artificial para crear asistentes más avanzados, capaces de automatizar tareas complejas como gestionar el correo electrónico, organizar calendarios o realizar acciones en el ordenador.

Y la combinación con Claude era el “pack” perfecto para usuarios avanzados que estaban sacando el máximo partido a su suscripción. No tardaron en aparecer usuarios en redes sociales comentando que habían llegado al límite diario de Claude justo por cómo estaban exprimiendo el servicio con OpenClaw.

Te puedes imaginar el gasto que esto ha ocasionado a Anthropic, que ha visto cómo en tiempo récord aumentaba de forma drástica el uso de su inteligencia artificial potenciada por herramientas externas.

Así que Anthropic ha confirmado que las suscripciones estándar de Claude ya no cubrirán el uso en estos entornos externos. A partir de ahora, quienes quieran seguir utilizando OpenClaw con este modelo deberán recurrir a paquetes de uso adicionales o utilizar una clave de API independiente, lo que introduce un coste extra que antes no existía.

La compañía justifica esta decisión por el aumento de la demanda y por el elevado consumo de recursos que generan estas integraciones, un escenario que no estaba contemplado cuando se diseñaron los planes de suscripción actuales.

Desde Anthropic explican que el crecimiento del uso de Claude en herramientas de terceros ha sido mucho mayor de lo previsto, lo que ha obligado a replantear el modelo de negocio para garantizar la sostenibilidad del servicio a largo plazo.

Pero no son todo malas noticias: pra suavizar el impacto, la compañía ha anunciado que los suscriptores recibirán un crédito único equivalente al coste de un mes de suscripción. Además, se ofrecerán descuentos en paquetes de uso adicionales durante el periodo de transición

Pero está claro que, nos guste o no, estamos pagando muy poco por utilizar inteligencias artificiales muy avanzadas, por lo que más pronto que tarde empezarán a subir los precios.