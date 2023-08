Chrome se da un atracón de novedades en su versión móvil

El navegador de Google, que es claramente el que más utilizamos en nuestros móviles, se está actualizando con muchas novedades que son bastante interesantes. Estas novedades llegan tanto a la versión de Android como a la de iOS, por lo que podemos empezar a buscarlas cuando nuestras apps se actualicen a la última versión. Vamos a repasar estas novedades, que sobre todo mejoran las búsquedas y la manera en que encontramos los contenidos más interesantes en la red. Unas novedades que acaba de anunciar Google.

Sugerencias de búsquedas

Google lo vende como ideas para nuestras próximas búsquedas. La idea es que con esta nueva funcionalidad al pulsar sobre la barra de direcciones de Chrome podamos obtener algunas sugerencias de búsquedas relacionadas con la dirección web que hemos introducido. Estas aparecerán justo debajo, en una sección llamada “relacionado con esta página” que nos mostrará una serie de términos que también se han buscado relacionados con ella. De esta manera podremos movernos a otras búsquedas que también podrían ser de nuestro interés al tener una relación evidente.

Tendencias de búsquedas

Antes de escribir cualquier texto en la barra de direcciones, y con solo pulsar esta, vamos a poder ver también en la parte inferior de la pantalla una sección llamada “búsquedas tendencia” que nos mostrarán eso precisamente, unas búsquedas que ahora mismo son tendencia en Google, y que al no haber escrito nada en la barra de direcciones, no tienen por qué estar relacionadas con ningún tipo de búsqueda que hayamos realizado antes. Básicamente nos da ideas sobre términos sobre los que podríamos buscar, al ser interesantes no solo para la comunicada de internautas, sino también para nosotros.

Búsquedas relacionadas

También cuando estamos dentro de una web y seleccionamos texto vamos a tener la posibilidad de acceder a numerosa información relacionada con la palabra que hemos seleccionado en el texto. Esta aparecerá de manera automática cuando lo seleccionemos, y la veremos en una pestaña emergente desde la parte inferior de la pantalla. De esta forma con solo seleccionar el texto estaremos accediendo a búsquedas de Google sobre ese término y también a una serie de sugerencias que podemos ver en forma de tarjeta en la parte inferior.

Más sugerencias de búsquedas

Esta no es una función nueva, pero sí que podemos considerar también que se amplia en este caso. Ya que si antes cuando escribíamos un texto en la barra de búsqueda se mostraban 6 sugerencias de búsqueda, a partir de ahora se van a mostrar más. Porque serán hasta 10 las que podamos ver desplegadas desde esta barra de búsqueda.

Google no les ha puesto fecha a estas novedades, por lo que entendemos que deben ser inminentes. Esto quiere decir que si descargamos las últimas versiones de la aplicación puede que no todas, pero sí una parte de estas novedades la tengamos a nuestro alcance desde nuestro móvil Android o iPhone. Sin duda unas novedades que van a llevarnos a usar más Chrome y sobre todo permanecer más tiempo en él con tantas sugerencias.