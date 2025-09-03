COMPRUEBA SI CHATGPT ESTÁ CAÍDO
¿ChatGPT ha dejado de funcionar? No estás solo, es una caída general
Malas noticias si utilizas ChatGPT de forma habitual. Sus servidores están caídos en este momento y el popular chatbot ha dejado de funcionar.
Nadie puede negar que ChatGPT es uno de los mejores chatbots que puedes utilizar a día de hoy. Sin ir más lejos, es un asistente virtual perfecto para tus vacaciones de verano, haciendo de guía turístico, recomendando restaurantes… Aunque si estás utilizando este servicio, mucho nos tenemos que ChatGPT está caído y ha dejado de funcionar.
Si estás probando a utilizar la inteligencia artificial de OpenAI, habrás notado que, o directamente ChatGPT no funciona, o se queda atascado a la hora de dar una respuesta. Tranquilo, no es cosa de tu equipo.
ChatGPT no funciona: posibles causas de este fallo
Antes de continuar, ten en cuenta que, si tienes ChatGPT Pro, la suscripción que tiene un coste de 200 dólares al mes, es muy probable que el servicio siga funcionando. Pero en el caso de la versión gratuita o ChatGPT Plus, las redes sociales se han llenado de usuarios quejándose del mal servicio.
Y podemos confirmar que ChatGPT está caído de una forma muy sencilla: acudiendo a la web oficial de Status GPT, https://status.openai.com/, donde OpenAI informa en tiempo real de lo que está pasando. Y como verás en la imagen que hay debajo de estas líneas, ChatGPT ha dejado de funcionar.
Por lo que explican en la web, ChatGPT ha dejado de dar respuestas, por lo que habrá que tener paciencia. Si tenemos en cuenta que la propia OpenAI ha actualizado esta incidencia hace unos minutos, todo apunta a que es un fallo de sus servidores, por lo que poco puedes hacer.
Además, gracias a Downdetector, el portal de referencia para saber si un sitio web o un servicio ha dejado de funcionar, parece que los fallos en ChatGPT empezaron de buena mañana, con los primeros incidentes reportados sobre las 07:30 AM.
¿Y qué puedes hacer al respecto? Pues poco más que armarte de paciencia y esperar a que OpenAI solucione los problemas de ChatGPT que han hecho que su popular chatbot haya dejado de funcionar. Mientras tanto, te invitamos a probar otras alternativas como Gemini o Grok, y probar estos chatbots que no te van a decepcionar.
