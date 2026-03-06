No te olvides de contestar a ningún correo en Gmail con esta función inteligente

El correo electrónico se ha convertido en una de las vías de comunicación más usadas. Es por ello que nuestras bandejas de entrada se llenan hasta tal punto que pueden llegar a saturarse y ser un lugar imposible por el que transitar. Entre correos publicitarios, notificaciones y correos urgentes, es inevitable que algún correo se pierda o se pase por alto. A continuación, te contamos como evitarlo.

No más correos importantes sin respuesta

Es habitual dejar de hacer seguimiento a un correo electrónico importante, al quedarse enterrado en la bandeja de entrada entre otros cientos de mensajes. O lo que es aún peor, hemos leído el correo y lo hemos dejado sin contestar para más tarde, y al final nunca lo hicimos. Para evitar este tipo de situaciones contamos con la ayuda de una herramienta que está oculta y no muchos usuarios la conocen. Se trata de la función nudges o empujones de Gmail, cuya principal función es la de automatizar la identificación de estos correos.

Esta característica inteligente, la cual está diseñada para ser como nuestro asistente personal en lo que al correo respecta. A través de una serie de algoritmos integrados, es capaz de escanear la actividad y detectar los mensajes importantes los cuales requieren de ser atendidos.

Por lo que es capaz de advertir de que hay correos que normalmente responderíamos pera no lo hemos hecho, e intervenir para recordárnoslo. Lo mismo sucede si enviamos un mensaje importante y urgente, no recibiendo respuesta. Colocando estos correos a la parte superior de nuestra bandeja de entrada principal. Podremos identificar estos correos gracias a una inscripción sutil con texto en color naranja con diferentes mensajes como "Recibido hace 3 días. ¿Responder?" o "Enviado hace 5 días. ¿Hacer seguimiento?". De manera que estos correos no quedarán en el olvido. Activar esa función es realmente sencillo, para solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Abre Gmail desde el navegador de Internet, accede a la configuración pulsando sobre el icono de la rueda dentada, que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

Al desplegar el menú, haz clic en el botón “ver todos los ajustes”

En la pestaña general, localiza la opción nugdes, empujones o “seguimiento”

De manera que debemos marcar las siguientes opciones “Sugerir correos para responder” y” Sugerir correos para hacer seguimiento”.

Guarda para aplicar los cambios.

Si no te aparece esta opción puede deberse a varias circunstancias, la primera de ellas es que no tengamos habilitada la vista conversación, condición indispensable para que rastrear los correos. Si una vez habilitada, sigue sin aparecer, debemos comprobar las funciones inteligentes. Para comprobarlo, debemos hacerlos desde el menú general. O bien porque nuestro correo pertenezca a nuestra empresa u otra organización, los cuales son los administradores, y en tal caso tendremos que pedir la activación del mismo.

De modo que al activar esta función nos ayuda con una mejor gestión del correo en el que no dependemos ni de nuestra propia memoria, alarmas ni complejas aplicaciones de tareas. Podemos hacerlo de forma fácil y nativa desde Gmail.