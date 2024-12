El atajo para silenciar los estados de un contacto en WhatsApp rápidamente

Las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp han ocupado un lugar privilegiado en nuestros teléfonos móviles. Quizás esta sea de las apps que más usamos a lo largo de día y es por ello que se encuentran en constante evolución. Los estados llevan tiempo con nosotros, a través de ellos podemos compartir cualquier contenido. Pero no siempre nos interesan los estados que publican nuestros contactos. Así puedes silenciar los estados de los contactos que no te interesen.

Silencia los estados de un contacto

Los estados son a WhatsApp lo que las historias a Instagram, a través de estas publicaciones, podemos compartir fotos, vídeos o cualquier otro contenido con otros usuarios. Existen varios métodos a través de los cuales podemos ver su contenido, o bien desde el apartado menú o desde “novedades” donde encontramos todos y cada uno de los estados que se publican.

Silenciando estados en WhatsApp | TecnoXplora

Sabremos si uno de nuestros contactos ha publicado un estado, cuenda su foto de perfil está rodeada por un círculo verde. Los estados son temporales, la duración máxima de estos es de 24 horas, por lo que una vez que concluye el tiempo desaparecen sin dejar rastro. Aunque podemos subir fotos o videos en formato 3GP o MPEG-4, estos no pueden tener una duración superior a los 60 segundos. E incluso podemos reaccionar a estos con me gusta y ver quién y cuantas veces han los han visto, pero no sabremos si alguien ha decidido no volver a ver nuestros estados.

No todas estas publicaciones son de nuestro interés, incluso puede que no queramos seguir viendo las publicaciones de un contacto en concreto. Algo que podemos evitar simplemente silenciándolos. Para ello, sigue los siguientes pasos.

Abre la aplicación en tu móvil.

Selecciona el apartado “ Novedades ”

” En la parte superior de la pantalla, encontramos el apartado “ Estados ”

” Aquí encontramos, lo s publicados recientemente, deslizando hacía la derecha podemos ver todos los disponibles en cada momento.

deslizando hacía la derecha podemos ver todos los disponibles en cada momento. Para silenciarlas, solo tienes que mantener pulsad o sobre este.

o sobre este. De este modo, no visualizaremos el contenido del mismo, en vez de esto, aparecerá una ventana flotante desde la cual, tenemos la opción de “ silenciar ”, pulsando en el botón que encontramos en la parte inferior derecha de la misma.

”, pulsando en el botón que encontramos en la parte inferior derecha de la misma. Al pulsar sobre esta opción, no se volverán a mostrar las actualizaciones de estado de este contacto.

Del mismo modo, si queremos volver a ver los nuevos estados de nuestros contactos, podemos volver a activarlas.

de nuestros contactos, podemos volver a activarlas. Para ver los contactos a los que hemos silenciado, solo tienes que pulsar en el apartado “ silenciado ”

” Pulsando de nuevo, sobre el contacto, aparece una nueva ventana desde la que tenemos la opción de “ desactivar silencio”

Pulsa sobre esta, y volverás a disfrutar de las actualizaciones de estado de este contacto.

La app de mensajería instantánea de Meta está en constante evolución y desarrollo y es por ello que de forma habitual nos sorprende con nuevas o mejoradas funciones. Unas nuevas funciones de las que suelen disfrutar antes los usuarios de la versión Beta. Aunque en este caso esta versión esta ya disponible para todos los usuarios.