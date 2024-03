La app de teléfono de Google estrena una esperada función relacionada con WhatsApp

Esta aplicación de teléfono de Google es la que utilizamos por defecto en muchos móviles Android, y no solo porque en algunos de ellos venga predeterminada. Al estar sincronizada con los contactos de Google y Gmail, es mucho más fácil llevar a todas las personas con las que hablamos de un móvil a otro. Esta app poco a poco va recibiendo novedades que están haciendo de ella algo imprescindible. Y en esta ocasión hemos conocido que va a estrenar una de las más esperadas sin duda en este aspecto, y que integra por completo a la app de mensajería más importante en un gran número de países.

Las llamadas de WhatsApp llegan al historial

Sin duda en los últimos años hacer o recibir llamadas no es algo ya exclusivo de la aplicación de teléfono del smartphone, sino que muchos de nosotros ya hacemos directamente las llamadas en WhatsApp. El problema de esto es que no siempre somos conscientes de que hemos perdido una llamada de WhatsApp, ya que esto solo lo podemos saber o bien con una notificación de la propia app de mensajería, o desde el historial de llamadas de la app de Meta.

Pero ahora eso va a cambiar, ya que la aplicación de teléfono de Google está comenzando a mostrar también en el historial tanto las llamadas perdidas como las llamadas enviadas mediante la app de mensajería. Quienes han dado con esta nueva funcionalidad ya han compartido imágenes donde se muestra cómo se visualizará esta condición en determinadas llamadas que recibamos en el smartphone.

Cuando se trate de una llamada de WhatsApp podremos verlo justo debajo del número o contacto que nos ha llamado. De tal forma que podremos saber de un vistazo, en el historial, quiénes nos han llamado a través de la aplicación de mensajería. De momento para poder acceder a esta nueva función es necesario contar con la versión beta de la aplicación, algo bastante complicado hoy en día, ya que para ello es necesario contar con la versión beta de esta, si no es así no vamos a poder ver ninguno de estos indicadores de las llamadas de WhatsApp en el historial.

No obstante, no se descarta que sea una novedad que provenga directamente del lado del servidor, lo que quiere decir que pueden darse dos escenarios. Que actualicemos a la última versión de la beta y aun así no aparezca la función, o que sin la necesidad de actualizar esta aparezca igualmente porque el servidor de Google nos de acceso a ella. Sea como fuere nos parece una función genial que asume lo que cada vez más es ya una realidad en nuestros móviles, que muchos usuarios hacen tantas o más llamadas con WhatsApp que con su teléfono tradicional.