Así de sencillo es traducir documentos en Google Docs

Utilizar herramientas online tiene muchas ventajas, además de no ocupar espacio en nuestros dispositivos ya que no necesitan instalación, nos dan acceso funciones a las no que no tendríamos acceso de forma tan directa e incluso permiten la actualización constante de las mismas. Esto es el caso de Google Docs, gracias a estas actualizaciones accedemos a nuevas funciones de forma instantánea. Ahora además permite traducir documentos enteros y guardar una copia de estos, te contamos cómo.

Traduce la totalidad del texto de un documento sin salir de Google Docs

Saber un idioma ya no es indispensable para traducirlo a otro idioma, gracias a la tecnología, podemos expresarnos sin necesidad de conocer otro idiomas. Esto es gracias a la integración de los servicios de traducción en las aplicaciones. Desde hace tiempo, podemos hacer uso del traductor en nuestros documentos, seleccionando partes del texto y pulsando el botón derecho podíamos obtener la versión en otro idioma. Ahora además podemos traducir la totalidad del texto casi sin esfuerzo, siguiendo los siguientes pasos:

Traduciendo un documento | TecnoXplora

Abre el archivo que quieras traducir en documentos de Google.

que quieras traducir en documentos de Google. Una vez abierto, en la parte superior de la ventana selecciona “ herramientas ”

” Se desplegará un menú en persiana en el que se muestran varias opciones.

Entre ellas la de “traducir documento”

La ventana flotante que aparece, permite crear una copia traducida del documento.

del documento. Asigna un nombre al documento.

al documento. Selecciona el idioma.

Pulsa “ traducir ”

” Al hacerlo, veremos como en una nueva ventana se abre el nuevo documento traducido al idioma seleccionado.

al idioma seleccionado. De manera que, si lo deseamos, podemos seguir editándolo.

Mientras que mantenemos en una ventana independiente el documento original que ha dado pie a la traducción. Ahora podemos seguir editando ambos archivos por separado.

En materia de traducción esto no es lo único que ha recibido novedades. Además, podemos seguir recurriendo al traductor de Google a través del navegador. Hasta ahora para hacer uso de este, era necesario copiar y pegar o introducir el texto en la casilla habilitada al respecto. Y seleccionar el idioma. Este sistema tenía una limitación en el número de palabras que podíamos traducir. A partir de ahora, permite la traducción de textos completos, subiendo el archivo a la plataforma.

Además, el traductor gracias a la integración del modelo de inteligencia artificial de Google, Gemini, es mucho más preciso en las traducciones que realiza, ya que, si usamos la app de Gemini para realizar las traducciones, podemos incluso indicarle el tono en el que queremos que se exprese. Pudiendo pedirle que sea formal o bien si lo preferimos que la traducción sea más informal. Algo que con los métodos anteriores no podemos elegir y nos hará una traducción correcta del texto.

Todo apunta a una tendencia de integración de unas aplicaciones con otras compartiendo funcionalidades. Desde una única aplicación, podremos realizar acciones, que hasta ahora era necesario cambiar de aplicación para llevarlas a cabo. Un ejemplo de lo más destacado es Google Lens, cuyas funcionalidades están presentes en otras aplicaciones e incluso en el traductor de manera que podemos traducir el texto de una imagen.