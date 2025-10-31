Así puedes llevar el contenido de tu móvil Oppo a otros dispositivos para ser más productivo

La compatibilidad de los teléfonos con otros dispositivos, como ordenadores portátiles, nos ofrece la oportunidad de trabajar con ambos dispositivos de forma combinada. A continuación, te contamos en qué consiste el modo Multi-Screen Connect.

Fusiona tus dispositivos con el modo Multi-Screen Connect de Oppo

Pasar información de un dispositivo a otro de forma fácil, rápida y sencilla es la misión de este ajuste que encontramos en los móviles OPPO. Esto permite trabajar con varios dispositivos como si fuera uno solo. Al conectar nuestro ordenador con el teléfono, activando esta funcionalidad creamos un puente entre ambos dispositivos con el cual tenemos acceso a todo. Algo similar a lo que sucede con otros fabricantes y Windows con enlace móvil. Aunque la gran diferencia entre ambos es que la herramienta de OPPO no solo se limita a conexiones con Windows, también podemos usarlo con otros dispositivos, como otros teléfonos, y tablets.

Conectando dos dispositivos OPPO | Tecnoxplora

Si conectamos ambos dispositivos y activamos esta funcionalidad, tenemos la opción de ver en la pantalla del ordenador la pantalla de nuestro dispositivo móvil en una ventana. Esta permite controlar nuestro móvil sin necesidad de tenerlo en la mano y sin ni siquiera tocar su pantalla. Navegar por los menús, ejecutar aplicaciones o cualquier cosa que se nos ocurra. Intercambiar y copiar archivos entre dispositivos es tan sencillo como buscar, seleccionar, pinchar y arrastrar. Así podemos copiar cualquier archivo, una foto o video interactuando entre ambos dispositivos, ya que es bidireccional.

También permite la opción de copiar en un dispositivo y pegar en otro. Esto sobre todo es muy útil con textos. Seleccionando el texto en cuestión y usando los comandos de copiar, cortar y pegar. Del mismo modo que las anteriores, también funciona en ambas direcciones. Ver las notificaciones del móvil es otra de las cosas que podemos hacer a través de este puente virtual entre los dispositivos. Aunque no funciona con todas las aplicaciones, algunas incluso permiten responder a estas, esto generalmente sucede como respuesta a mensajes y correos.

Conectar ambos dispositivos es de lo más sencilla, por un lado, si nuestro ordenador es compatible con esta funcionalidad debemos tener instalado Multi-Screen Connect.

Ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red Wifi, por lo que solo funciona si ambos dispositivos están próximos y no podremos acceder de forma remota.

Desde los ajustes de nuestro teléfono OPPO, busca y accede a la opción “Multi-Screen Connect”

Pulsa sobre la opción resaltada azul, “añadir dispositivo” y sigue los pasos del asistente.

Una vez conectados correctamente, podemos personalizar las opciones. Configurando los diferentes ajustes.

Si quieres ver la pantalla de tu móvil en el PC, accede a la opción “duplicación de la pantalla”

Para que el contenido se actualice en ambos dispositivos al mismo tiempo lo haremos a través de la opción “sincronización de contenido”

Para la gestión de contenidos y archivos lo haremos a través de “administrar archivos en todos los dispositivos”

Una vez que tenemos todos los ajustes a nuestro gusto y preferencia, ya podemos comenzar a trabajar de forma común con ambos dispositivos.