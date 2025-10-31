Con Gboard va a ser muy fácil encontrar los GIF que son tendencia en cada momento

Es el teclado más popular del mercado para nuestros smartphones Android, de eso no cabe duda, entre otras cosas, porque es el más completo y personalizable. Este desde hace tiempo nos permite adjuntar en nuestros textos emojis, pegatinas, y también GIF animados. Estos últimos son de los más populares a la hora de compartir con nuestros amigos y familiares mensajes con un toque divertido. Y ahora vamos a poder disfrutar de una función que nos parece especialmente divertida y que nos va a mantener al día de lo que es tendencia.

Nueva función de Gboard en camino

Ha sido el medio 9to5Google, acostumbrado a bregar entre el código de las apps de Google, el que ha compartido este interesante hallazgo sobre lo que está preparando la firma de Mountain View. Por eso han escrutado el código de la aplicación en su versión v. 16.3.2.821569955-beta-arm64-v8a beta, que es preliminar y que prueba las diferentes novedades.

Lo que se han encontrado es una nueva función, que nos muestra los GIF que son tendencia en ese momento. En las capturas compartidas podemos ver cómo encima del buscador de GIF, donde se ve una previsualización de estos, podemos ver junto a la barra de búsqueda, un nuevo icono que nos permite acceder precisamente a esos contenidos que son tendencia. Este se identifica por una flecha ascendente.

Pero no solo aparece este nuevo icono, sino que a su derecha se sucederán otros con una palabra que en ese momento es tendencia, por lo que nos permite acceder a estos GIF animados más bien por temática. Por tanto con pulsar sobre el icono para acceder a los GIF vamos a poder ver en un momento cuáles son las tendencias en tiempo real, y así encontrar el más divertido y adecuado para cada situación.

Seguramente también sirva para comenzar divertidas conversaciones en torno a temas del momento, algo perfecto para romper el hielo y comenzar algo que no tenemos muy claro cómo emprender. De momento la función aunque está en la beta, se encuentra totalmente desactivada, por lo que no vamos a poder disfrutarla todavía incluso si tenemos esta versión instalada.

Pero si ya está disponible en el código y se puede activar, lo normal es que en cuestión de días llegue al menos al resto de usuarios de la beta a modo de prueba. Y que en unas semanas haga lo propio con el resto de usuarios. La aplicación de Google sigue recibiendo numerosas novedades, que sin duda hacen de esta app muy divertida de utilizar. En las últimas semanas, se ha ido desplegando la IA de Gemini en ella, para permitirnos escribir o reformular mensajes con su ayuda. También traducir mensajes en tiempo real, y mucho más, desde luego más completa no puede ser est