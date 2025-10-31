Google Maps estrena un desconcertante modo de ahorro de energía

Los modos oscuros de diferentes apps llevan disponibles ya varios años, la mayoría de ellas, incluso Google Maps, han optado por apariencias donde los fondos blancos son sustituidos por otros negros, para conseguir que el aspecto visual sea menos intenso a nivel de brillo, por un lado, y también más gentil con el consumo de energía. Sobre todo para pantallas OLED o AMOLED donde el negro es igual a un consumo más reducido. Pues bien, ahora Google Maps, que ya contaba con un modo oscuro, ha mostrado que está probando un extraño modo oscuro, o de ahorro de energía, como lo queramos llamar, que va más allá.

Un modo oscuro más extremo

Esa es la sensación que da cuando vemos las imágenes de este nuevo modo en acción. Las imágenes nos muestran no solo la tradicional interfaz negra del modo oscuro de Google Maps, sino algo mucho más minimalista. Y es que se puede apreciar que el mapa es más sencillo aún, completamente de color negro en el fondo, y donde las calles, carreteras y caminos se muestran en color gris sobre ese negro.

Los textos sobre la imagen se muestran de color blanco, así como las indicaciones del banner superior. En definitiva, lo que vemos es un modo oscuro más extremo, que en este caso parece tener una finalidad diferente a la de los tradicionales modos oscuros. Porque en este caso se ha diseñado para ahorrar energía. Algo que estamos seguros de que ocurrirá en el caso de los móviles con pantallas AMOLED.

Y tiene sentido, porque si pensamos en un viaje, cuando la pantalla está encendida durante varias horas para ver las indicaciones de llegada al destino, una interfaz así en un móvil con una pantalla AMOLED, seguro que gasta mucha menos energía. Quienes han descubierto la existencia de este modo, lo han visto en la versión beta de la app de mapas para Android, donde este modo se ha podido activar para poder verlo en acción.

Además, según quienes lo han probado, este modo de ahorro de energía es totalmente independiente del modo oscuro que se suele activar en los sistemas operativos, y que suelen activar los tradicionales modos oscuros de las diferentes apps. El modo de activación de este sistema de ahorro de energía sería la pulsación del botón de encendido del smartphone.

Con este modo la pantalla pasará a mostrarse de una manera similar a como vemos las modalidades de dormir del sistema operativo, que cambiar a monocromo la pantalla y elimina cualquier vestigio de color más allá de negros, grises y blancos, aquí pasará algo similar pero más agresivo, ya que el predominante es el negro. Una novedad que una vez más han descubierto desde Android Authority, tras haber destripado el código de la aplicación.

De momento no hay noticias sobre cuándo podría convertirse en una realidad este nuevo modo de la app de mapas, pero si está ya oculto en la beta, no debería extenderse mucho.