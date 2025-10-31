WhatsApp: solo tú accederás a tus copias de seguridad con esta capa extra de seguridad

La app de mensajería de Meta acaba de anunciar una interesante mejora de seguridad para una de sus características más importantes, como es la copia de seguridad. Esta contiene nuestros datos más importantes, y también sensibles, por lo que debe ser una función a la que debemos acceder sólo nosotros. Y es que ahora nadie, así como así, va a poder acceder a la copia de seguridad y ver su contenido en otro teléfono, de ello se está asegurando WhatsApp con una nueva serie de medidas de seguridad.

Acceso más seguro a la copia

Eso es lo que ahora ha desvelado WhatsApp, un método que nos permite blindar la copia no con cualquier tipo de sistema, sino con uno que poco a poco se ha ido implementando en los smartphones y que equivale a utilizar una llave de seguridad física, como son las passkeys. Estas se han convertido en un estándar que hace imposible acceder a la información, en este caso de la copia de seguridad, ya que se encuentra cifrada.

Creando una copia de seguridad de WhatsApp con llave de acceso | TecnoXplora

Ahora, con las nuevas llaves de acceso de WhatsApp vamos a poder proteger la copia con diferentes métodos, mucho más sofisticados, que harán imposible que nadie acceda a la copia si no es con nuestra autorización. Hablamos de métodos tan eficientes como el uso de la huella dactilar, del rostro, o del código de bloqueo en la pantalla. La diferencia con métodos anteriores es evidente, ya no tenemos que memorizar una larga contraseña para poder entrar en la copia.

Ahora, nuestra huella o rostro contienen una información biométrica única que es capaz de desencadenar la introducción de un método de identificación único, al que nadie más evidentemente puede acceder. De esta manera conseguimos dos cosas, por un lado, la copia de seguridad gana en protección, y sobre todo, el proceso se vuelve mucho más sencillo y cómodo, al simplemente tener que añadir la huella o mostrar nuestro rostro al frontal del teléfono para que podamos acceder automáticamente todo ese contenido, no hay que añadir nada más.

¿Cómo se activan estas llaves de acceso?

Pues es muy sencillo, porque solo tenemos que hacer lo siguiente:

Entra en ajustes

Selecciona Chats

Pulsa sobre Copia de seguridad

Entra en Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo

Ahí comenzamos el proceso con activar la función, ya que por defecto no lo está

En el momento de activarla se realizará una copia de seguridad de los mensajes en ese instante.

Una vez terminado, cada vez que queramos interactuar con la copia de seguridad, como por ejemplo restaurarla en el dispositivo, u otro, tendremos que introducir el método de identificación elegido para que se valide nuestra identidad en todo momento y se pueda proceder con ella.