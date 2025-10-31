¿A qué esperas para jugar? Google celebra Halloween con un homenaje al clásico ­­Pac-Man

Hoy, Google sorprende a sus usuarios con un nuevo Doodle interactivo que fusiona la temática de Halloween con el 45º aniversario del videojuego Pac‑Man. Este minijuego especial está disponible en su página principal por un corto periodo de tiempo.

La versión temática permite jugar ocho niveles en los que Pac-Man debe recorrer laberintos diseñados para la ocasión: cuatro de ellos están ambientados como casas encantadas, cada una con un laberinto que refleja la personalidad del fantasma que la habita (Blinky, Pinky, Inky y Clyde).

Al inicio, el logotipo de Google sustituye una de sus letras habituales por un triángulo que actúa como botón de "jugar".

Este homenaje combina el espíritu festivo de Halloween con la nostalgia por Pac-Man, que debutó en 1980 y se ha convertido en todo un icono de la cultura de los videojuegos. La iniciativa muestra cómo Google acostumbra a transformar su buscador en una breve experiencia lúdica para conmemorar aniversarios o celebraciones especiales.

La compañía indica que el juego estará activo durante un breve periodo, invitando a los usuarios a participar mientras pueden. Con esta propuesta, tanto los jugadores veteranos como los nuevos tienen la oportunidad de revivir un clásico desde un formato diferente, justo en una fecha destinada al entretenimiento y la creatividad digital.