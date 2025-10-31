WhatsApp se estrena en los Apple Watch dos años después de llegar a Wear OS

Por fin, la espera casi ha terminado, ya que WhatsApp ha dado los primeros pasos para contar con app oficial en los Apple Watch. Hace ya dos años los que contamos con relojes Wear OS, básicamente Android adaptado a smartwatches, ya pudimos disfrutar de la app de WhatsApp para responder y enviar mensajes cómodamente desde la muñeca, en una función que desde luego es de las más prácticas y útiles que podemos disfrutar en uno de estos relojes. Vamos a conocer los detalles de este despliegue.

Ya en fase beta

La noticia es que la app de mensajería ha llegado al programa Testflight de Apple para ser instalada en modo preliminar, y para comenzar a monitorizar su uso en busca de posibles fallos. Se trata de la aplicación oficial de WhatsApp para estos relojes, que lo más normal es que ofrezca al menos las mismas funciones que ya nos brinda la de Wear OS, que no son pocas.

Quienes ya han probado la aplicación, han podido acceder a su sala de chats, a leer los mensajes dentro de estas, responderlos, ya sea mediante una nota de voz, o de texto. Estos se pueden escribir con el teclado, tremendamente preciso, o directamente dictados mediante el micrófono del reloj. También nos permite ver imágenes en los chats, reproducir notas de voz, y también enviarlas, así como reaccionar a mensajes, responder llamadas de voz, o rechazarlas también.

En el caso de la versión de Android, la app se empareja como un dispositivo más, como ocurre con el resto de dispositivos secundarios que se pueden emparejar a nuestra cuenta principal de WhatsApp. De esta manera podemos gestionar el acceso a los chats desde el reloj desde el mismo menú donde podemos gestionar los dispositivos vinculados.

Como pasaba antes de llegar a los dispositivos Android, la interacción con WhatsApp se ha limitado estos años a simples notificaciones con los nuevos mensajes reproducidos en el iPhone y que son replicados en forma de notificación también en la pantalla del Apple Watch, y salvo contestar alguno, poco más se puede hacer actualmente.

Obviamente, de momento se trata de una beta, y, por tanto, el acceso a ella es bastante limitado, y de momento son pocos los usuarios que van a poder chatear desde la muñeca con WhatsApp. Pero es de esperar que esto cambie quizás antes de finales de este año, cuando la app podría llegar definitivamente a todos los usuarios de Apple Watch.

Desde luego no entendemos cómo Meta ha tardado tantos años en llevar la app de WhatsApp a los relojes, primero en Android, y ahora con iOS y los dispositivos de Meta. Así que la cuenta atrás para que WhatsApp llegue a la muñeca de millones de usuarios de Apple Watch ha comenzado, y es de esperar que cause furor en aquellos que puedan empezar a mandar y recibir mensajes desde su muñeca.