Así es la nueva app cazacanciones nativa que acaba de estrenar Android 17

Google sigue renovando las aplicaciones y las funciones de su sistema operativo Android. Una de las novedades que incluye la Beta es una nueva aplicación a través de la cual no solo podemos saber que suena a nuestro alrededor. Te contamos todo lo que debes saber acerca de Now Playing.

Qué es y cómo funciona Now Playing

Desde hace años, los usuarios de los teléfonos de Google han disfrutado de una funcionalidad a través de la cual, en sus pantallas de bloqueo aparecía, como por arte de magia el título de las canciones que sonaban a su alrededor. Esa función es conocida como está sonando. Recientemente esta funcionalidad se ha convertido en una aplicación independiente la cual podemos descargarla desde la tienda de aplicaciones.

Así es Now Playing | TecnoXplora

Lo que antes era una característica integrada en el sistema de los Pixel, esta funciona en segundo plano incluso aunque no estuviéramos conexión a Internet. De manera que nuestro teléfono descarga de forma periódica las huellas de audio, llevando a cabo el reconocimiento. De manera que nuestra privacidad queda protegida y al mismo tiempo ahorramos batería.

Ahora se ha transformado en una aplicación independiente con el nombre de “Now Playing”. Esta no viene para sustituir a la anterior, sino que van a seguir conviviendo en nuestros teléfonos. Si no que Google ha decidido sacarla de los ajustes y darle una identidad propia, con una nueva interfaz y alguna que otra función más. Además de tener la ventaja, de que no tenemos que esperar a las grandes actualizaciones para disfrutar de las nuevas funciones, rediseños y la corrección de errores, ya que se actualizará de forma independiente al ser una aplicación.

Además de un renovado aspecto, con diseño basado en Material 3 Expressive, en la que nos ofrece un diseño moderno, en el que los colores se adaptan a la carátula de la canción detectada, también tiene un funcionamiento más fluido. Incorpora la navegación por pestañas, lo que le da un aspecto más ordenado introduciendo pestañas como historial, donde vemos todo lo que ha registrado a lo largo del día. Favoritos, y la pestaña Live desde la cual podemos iniciar la detección si de forma automática no la ha captado.

Al mismo tiempo, se produce la integración con diferentes servicios como Youtube o los servicios de música en streaming a los que estamos suscritos como por ejemplo Apple Music. De manera que, podremos exportar y escuchar directamente desde aquí las canciones descubiertas. Una App que no ha venido para sustituir a esta característica tan popular entre los usuarios de los teléfonos de Google, sino que la rescata del anonimato, convirtiéndola en una herramienta mucho más potente y sobre todo como un mejor aspecto.