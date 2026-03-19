Así te ayuda la IA a evitar estafas con la app de teléfono de Google

Los avances en la tecnología nos hacen la vida más fácil, pero también se lo ponen más fácil a los estafadores, que se valen de esta para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Estas han llegado hasta tal punto de perfeccionamiento que se hacen difíciles de detectar y combatir. Es en este punto en el que entra la inteligencia artificial y nos ayuda a prevenir este tipo de actividad. A continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca de una nueva función, con la que detectar este tipo de estafas.

Prevención anti estafas basada en la inteligencia artificial

Recibir llamadas de teléfonos desconocidos no solo genera desconfianza, sino que se ha convertido en algo molesto. Desde hace tiempo la app de teléfono de Google permite filtrar estas llamadas cruzando los números desde los que nos llaman con listas previas. A diferencia de estos, la función de detección de estafas de Google, funciona de forma predictiva protegiéndonos en tiempo real de estas amenazas.

Aviso de fraude en la llamada en Teléfono de Google | Google

De forma que, en el desarrollo de una conversación los modelos de Inteligencia la analizan y al detectar patrones sospechosos entra en funcionamiento. Algo que suscita cierta preocupación en cuanto a la privacidad. El procesado de toda la información se hace de forma local en nuestros dispositivos, no se guardan transcripciones, ni se graba audio ni ningún aspecto de nuestra conversación sale hacia los servidores de Google. Aunque para ello requiere del permiso explícito del usuario, ya que de forma predeterminada esta función se encuentra desactivada y tendremos que activarla manualmente.

Para comenzar a hacer uso de esta debemos realizar la activación, algo que haremos desde la propia app, siguiendo los siguientes pasos:

siguiendo los siguientes pasos: Pulsa sobre el icono de los tres puntos para acceder a los “ ajustes ”

” Donde debemos localizar la opción “detección de estafas”, activa la función y acepta las condiciones de uso.

Esto hará que, durante las llamadas, esta función realice su trabajo en un segundo plano. Escucharemos un pitido que nos indica el inicio de la misma y que se emitirá cada poco segundo para que los participantes sepan que se está ejecutando. En el caso de que se detecte un posible fraude, el teléfono nos lo hará saber a través de notificaciones en pantalla, y a través de la vibración y la emisión de sonidos. Esto nos permite actuar en el instante pulsando el botón rojo de finalización de llamada.

Para desactivar de forma temporal en una determinada llamada en curso, solo tienes que pulsar sobre el botón + y seleccionar la opción “detección de estafas” que aparece en la pantalla de llamada. Para hacerlo en todas las llamadas, lo haremos del mismo modo desde los ajustes de la app, como hicimos para activarlas. De este modo y de forma proactiva podemos hacer uso de la tecnología para protegernos de las constantes amenazas que suponen este tipo de llamadas. Evitando así que sin darnos cuenta seamos nosotros mismos los que suministramos datos importantes a los delincuentes.