La razón por la que nos enganchan aplicaciones como WhatsApp, Instagram o Twitter

Pocas cosas mueven tanto al ser humano como la curiosidad. Hoy les quiero contar el impacto que ha tenido una noticia en tecnoxplora.com, que es la web de información tecnológica y científica del Grupo Atresmedia. Una web en la que se encuentra lo último en Internet, inteligencia artificial, móviles, medicina o astronomía. Hay noticias tan interesantes como la del dibujo más antiguo de la historia de la humanidad, con 73.000 años de edad, descubierto en una cueva de Sudáfrica, y que por cierto tiene la forma del hashtag de Twitter. O esa otra que nos dice que buscadores de vida extraterrestre han encontrado 72 señales de radio procedentes de una galaxia muy lejana.

Sin embargo, la noticia que más se ha visto gira en torno a la curiosidad humana en su grado más simple. Se trata del truco que existe para poder leer los mensajes de WhatsApp, que nos envían otras personas y que luego eliminan antes de que podamos verlos. Un truco muy sencillo para saciar nuestra curiosidad. Como muchas otras relacionadas siempre con WhatsApp. Desde cómo evitar que los otros usuarios sepan que estás en línea, a cómo ocultar tu última conexión o quién no lee en un grupo tus mensajes.

Nos puede el curioseo. Y también nos dice que interesa todo lo relacionado con WhatsApp porque se ha convertido en algo fundamental en nuestras relaciones con otros. Nos une a otras personas y a todo tipo de grupos. Ya ni hablamos. “Waseamos”. Su futuro parece mejor que el de su dueña, que no es otra que Facebook. Esta red ahora sí que está ahora sufriendo. Tras los problemas de las fakes news o de privacidad, ahora tienen uno peor. Parece que ha pasado de moda. En Estados Unidos, la mitad de los jóvenes, no es que no usen Facebook, es que han borrado de sus móviles la aplicación. Prefieren curiosear fotos o momentos en Instagram. Que por cierto, también es de Facebook. Otra curiosa curiosidad. O no.