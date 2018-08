¿Cómo evitar que los demás usuarios de Whatsapp sepan que estás “en línea”?

Puede que alguna vez te hayas encontrado en una situación comprometida por culpa de WhatsApp. Te metes en la aplicación para contestar a una persona y, al instante, te reclama otra por privado diciéndote que por qué no dices nada si estás en línea. Si quieres evitar encontrarte en esta tesitura y tener que estar dando explicaciones, en el vídeo te mostramos unos trucos para no aparecer conectado mientras chateas.

Si eres de los que contestan cada mucho tiempo a los mensajes o de los que responden por orden de importancia, mientras que otros los dejas en leído, puede que a menudo te sientas incómodo por si te descubren conectado. Conseguiste deshacerte de la última hora de conexión y del doble tick azul, pero WhatsApp no da la opción de ocultar cuándo estás en línea. Sin embargo, hay formas muy sencillas de meterte en la aplicación sin dejar rastro de ello.

Estos trucos que te enseñamos no sólo sirven para responder de forma secreta sin que se entere nadie más que la persona a la que contestas, sino que también puedes leer los mensajes que te mandan sin necesidad de entrar en la aplicación. Si el estado "en línea" es un problema para ti, te traemos la solución en unos sencillos pasos. Y aunque no sea algo que te preocupe, permanece atento igualmente, porque nunca se sabe cuándo vas a necesitar fingir que no estás conectado.