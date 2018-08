Oculta tu última conexión de WhatsApp en cuatro pasos

Con la revolución de las redes sociales nos pasamos enganchados al móvil todo el día. Pero lo peor de todo es que todo el que tenga nuestro contacto guardado en su dispositivo puede controlarnos. Aunque no te des cuenta, tus amigos o familiares saben la hora y el tiempo exacto que pasas conectado al WhatsApp. Así que si quieres que este control termine lo puedes hacer de una manera muy sencilla. Tan sólo necesitas seguir estos cuatros pasos que te mostramos en el vídeo.

Tener visible para todos tus contactos la hora de tu última conexión no sólo hace que te tengan controlado. Esto origina muchos problemas porque si alguien ve que te has conectado, y no le has respondido, inmediatamente se le pasa por la cabeza que le has ignorado. Y aunque parezca una tontería a simple vista, este es el origen de muchas discusiones, y también de muchas rupturas sentimentales.

A finales del 2013, un estudio afirmaba que de los 300 millones de usuarios que tienen WhatsApp, unos 28 millones han terminado con sus parejas debido al doble cleck y a la última conexión. La Asociación Italiana de Abogados Matrimonialistas también aseguró que esta aplicación de mensajería está involucrada en el 40% de los divorcios italianos por infidelidad. Lo cierto es que esta opción le ha causado más de un dolor de cabeza a mucha gente.

Una de las cosas que se debe tener en cuenta a la hora de desactivar la última conexión es que es algo recíproco. Es decir, que si desactivas esta opción nadie podrá ver la última hora a la que te has conectado, pero ojo, porque tú tampoco podrás ver la última hora a la que se han conectado tus contactos. También debes tener en cuenta que desactivar la última conexión no impide que tus amigos o familiares vean que estas en línea, de manera que si te hablan justo cuando estas conectado sabrán que estás viendo su mensaje.