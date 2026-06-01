La Vía Láctea, lluvias de estrellas y una alineación planetaria: estos son todos los eventos astronómicos de junio

Nos despedimos de mayo pero le damos la bienvenida a junio. Este mes, astronómicamente hablando, vamos a poder disfrutar de lluvias de estrellas, conjunciones planetarias, una Luna de Fresa y más. Te contamos los detalles.

Lluvias de estrellas: Ariétidas y Bootidas

Este mes podremos disfrutar de dos lluvias de meteoros, aunque lamentablemente menos espectaculares que otras de otros meses. Las Ariétidas alcanzarán su pico el 7 de junio y, aunque pueden dejar varios meteoros por hora, son más difíciles de ver porque coinciden con el amanecer.

Por su parte, las Bootidas de junio tendrán su máximo alrededor del 22 de junio, aunque suelen ser más discretas y variables, por lo que su visibilidad dependerá de las condiciones del cielo.

Luna Nueva: las mejores noches para observar la Vía Láctea

El 15 de junio tendrá lugar la Luna Nueva, una fase en la que nuestro satélite apenas será visible desde la Tierra. Aunque no se trata de un espectáculo observable en sí, sí supone uno de los mejores momentos del mes para mirar al cielo.

La ausencia de luz lunar hará que las noches entre el 13 y el 17 de junio sean ideales para observar estrellas y disfrutar de la Vía Láctea, especialmente desde lugares alejados de la contaminación lumínica y con cielos despejados.

Luna de Fresa

El mes terminará con la conocida Luna de Fresa, que alcanzará su punto máximo el 29 de junio. A pesar de su nombre, la Luna no se verá de color rosa o rojo: se llama así porque hace referencia a la época de recolección de fresas en Norteamérica.

Como ocurre con otras lunas llenas, podrá apreciarse prácticamente iluminada por completo durante la noche y será uno de los eventos más fáciles de observar del mes, siempre que el cielo esté despejado.

Conjunciones y alineación planetaria: Venus, Júpiter y Mercurio juntos

Uno de los grandes protagonistas del mes será el encuentro entre Venus y Júpiter, dos de los planetas más brillantes del cielo, que podrán verse muy próximos el 9 de junio poco después de la puesta de Sol, mirando hacia el horizonte oeste.

Además, alrededor del 12 de junio, Mercurio se unirá a ellos para formar una alineación planetaria. Los tres planetas aparecerán relativamente cerca entre sí en el cielo, un fenómeno fácil de observar a simple vista si el horizonte está despejado. El 17 de junio, la Luna creciente se sumará a esta escena, creando una de las estampas astronómicas más llamativas del mes.