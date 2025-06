Apple Music: novedades para disfrutar aún más de tu música favorita

Los servicios de música en streaming son cada vez más populares entre los usuarios. A través de estos tenemos acceso a un amplio catálogo de productos. Ya sea a través de suscripción o de forma gratuita en la que disminuye la calidad e incluye anuncios. Quizás de las más populares, pues cuenta con millones de usuarios en todo el mundo, es Apple Music, una app en constante evolución, la cual viene cargada de nuevas e interesantes funciones. Te contamos cómo cambia.

Nuevas funciones de Apple Music

Una de las aplicaciones que recientemente ha presentado novedades en el pasado WWDC 2025 celebrado hace unos días por los de Cupertino. Que nos ofrece una mejor experiencia de usuario. Estas con algunas de esas nuevas funciones que muy pronto podremos disfrutar, ya que se encuentra en pleno despliegue.

Nuevas funcionalidades de Apple Music | Apple

Comenzamos con la que para algún usuario sea la novedad con menos relevancia, pero de lo más útil. Se trata de la creación de pines musicales. Esta permite anclar en la parte superior de las listas de reproducción nuestras listas, álbumes y artistas preferidos. De modo que, independientemente de las reproducciones recientes, siempre estarán en un lugar destacado. De manera que ya no tendremos que explorar las listas o ir a añadidos recientemente para tener un acceso rápido y sencillo a determinados temas. A partir de ahora, estarán en la biblioteca a simple vista al abrir la pestaña.

La incorporación de la inteligencia artificial a la app da como fruto la función AutoMix, la cual como si se tratara de un DJ, nos ofrece una transición fluida entre los temas que reproducimos. Esta es similar a la que nos ofrece Spotify, aunque nos ofrece transiciones más fluidas, las cuales acaban con los silencios incómodos y los cambios de tempo.

Aunque las más destacables las encontramos ligadas a las letras de las canciones con la incorporación de las traducciones. A las que accedemos en tiempo real del mismo modo que cuando accedemos a la letra original de la misma. Pudiendo seguir la letra línea a línea como hasta ahora. En la misma línea nos da la oportunidad de mejorar nuestra pronunciación. Gracias a la nueva función que incluye la app, al mismo tiempo que muestra la letra de las canciones, tenemos acceso a la fonética de las palabras. Lo que permite al usuario mejorar la pronunciación. Algo muy útil, para letras de canciones en idiomas exóticos como el japonés, el coreano o el chino, en el que la escritura nada se parece al occidental.

La nueva versión de la app, aún no está disponible para todos los usuarios, ya que de momento está solo disponible en la versión beta a la espera del lanzamiento definitivo de los nuevos sistemas operativos del ecosistema de Apple. Tendremos que esperar aún un poco para poder probar todas estas novedades, aunque algunos usuarios no tendrán acceso a estas puesto que, no podrán actualizar sus dispositivos con la nueva versión, puesto que dejarán de ser compatibles con sus procesadores.