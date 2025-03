Apple anuncia el WWDC 2025, ¿qué podemos esperar de su Keynote?

Una conferencia de desarrolladores no debería tener ningún interés para el común de los mortales como tú y como yo, que no tenemos especiales conocimientos de desarrollo. Pero en el caso de Apple, o Google, con su I/O, estas conferencias tienen un interés adicional, ya que en ellas no solo presentan novedades de software, sino que, en muchas ocasiones, salvo en el último año donde la IA ha sido la protagonista, suelen presentar nuevos dispositivos. Y ahora Apple ha anunciado oficialmente cuándo se celebrará su WWDC 2025, una vez más en el mes de junio.

¿Cuándo se celebra?

Pues bien, Apple ha anunciado que celebrará su nueva conferencia de desabolladores, el WWDC 2025, entre el 9 y el 13 de junio de 2025. Por tanto, será en fechas similares a las de años anteriores. Será el 9 de junio cuando se celebre el momento más esperado, el de la Keynote en el Apple Park, donde tanto el CEO Tim Cook como el resto del staff directivo de Apple presentarán las principales novedades del ecosistema de Apple para los próximos meses.

La Keynote del WWDC 2024 | Apple

¿Qué esperamos de esta cita?

Pues básicamente lo que podemos esperar es principalmente el anuncio de iOS 19 y todas sus novedades. Ese será el día que una vez presentadas todas sus nuevas funciones, se distribuya el sistema a modo de beta. También podemos esperar nuevas versiones y novedades sobre iPadOS, WatchOS, VisionOS o MacOS. Pero este año la estrella podría ser otro sistema operativo adicional.

Porque se viene hablando mucho desde hace meses de la posibilidad de que Apple presente en los próximos meses una batería de nuevos dispositivos centrados en el hogar conectado, lo que en la industria se conoce como IOT. Y este podría ser el gran tapado del evento, un nuevo sistema operativo que podría unificar a los dispositivos que ya tiene la empresa y que lanzará también este año, dentro de un hogar conectado.

Y ya puestos por qué no acompañar este lanzamiento de la presentación de varios dispositivos con este sistema operativo. Eso es precisamente lo que hemos venido conociendo en los últimos meses, que Apple estaría trabajando en varios dispositivos de este tipo. Uno sería una pantalla inteligente, del estilo de un iPad, que sería el centro del hogar conectado, de una manera similar a como lo hace el Amazon Echo Hub. También tendríamos otra variante de esta pantalla con un brazo robótico. Y sin duda los dos productos que serían más masivos, y que podrían alcanzar unas ventas más importantes.

Por un lado, la primera cámara de vigilancia de Apple, que serviría para monitorizar el hogar en la distancia. O un timbre inteligente, al más puro estilo de los Ring, ofreciendo también la posibilidad de responder llamadas al timbre de forma remota, desde otros dispositivos de Apple. No es para nada seguro que esto vaya a ser así, pero una vez superado el lanzamiento de la IA de Apple Intelligence, un tanto accidentada, puede ser un buen momento para que Apple se posicione de verdad en el mercado del IOT, cada vez más grande y rentable, y con líderes indiscutibles como Xiaomi a nivel mundial.