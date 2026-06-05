El primer paciente con hantavirus en España recibe el alta tras superar la enfermedad

El primer caso de hantavirus detectado en España ya ha superado la infección y será dado de alta del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Según ha informado el Ministerio de Sanidad, el paciente respondió favorablemente a los tratamientos administrados durante los primeros días y ha cumplido los nuevos criterios establecidos para abandonar la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

Las autoridades sanitarias siguen vigilando el brote asociado al crucero MV Hondius. El segundo paciente que dio positivo por hantavirus Andes y que permanecía ingresado sin síntomas ha desarrollado febrícula en las últimas horas, aunque continúa bajo seguimiento médico. Por su parte, los otros 12 pasajeros españoles considerados contactos estrechos siguen en aislamiento preventivo y han dado negativo en las pruebas realizadas hasta el momento.

A partir de ahora, los afectados podrán abandonar el hospital una vez recuperados clínicamente, tras permanecer al menos tres días sin síntomas y obtener dos pruebas PCR negativas en muestras de orina y exudado orofaríngeo realizadas con 48 horas de diferencia.

El cambio responde a estudios recientes que muestran que el material genético del virus puede seguir detectándose en sangre durante semanas o incluso meses después de la recuperación. Los expertos señalan que esta persistencia no implica necesariamente capacidad de contagio, por lo que una PCR positiva en sangre ya no será suficiente para impedir el alta médica.

Los pacientes que reciban el alta continuarán siendo monitorizados durante seis meses para comprobar su evolución y detectar posibles secuelas. Mientras tanto, las personas que permanecen en cuarentena como contactos deberán completar los 42 días de vigilancia establecidos por las autoridades sanitarias antes de recuperar su actividad normal.

El hantavirus Andes es una de las pocas variantes de hantavirus que pueden transmitirse entre personas, motivo por el que el seguimiento de los contactos se está realizando bajo estrictas medidas de control. Aunque el riesgo para la población general sigue considerándose bajo, las autoridades mantienen activo el dispositivo de vigilancia para evitar nuevos contagios.