ARMMO, la compañía que nace con la ambición de convertirse en la fábrica de drones más importante de Europa

ARMMO Defense Technologies irrumpe en el sector de la defensa con una ambición clara: convertirse en la fábrica de drones y sistemas autónomos más importante de Europa.

Al frente del proyecto está Jaime Abrisqueta, fundador y CEO de la compañía, empresario español con más de una década de experiencia internacional en defensa, cooperación industrial y desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas. Abrisqueta participa además como experto español en el grupo EDSTAR de la Agencia Europea de Defensa en Bruselas, centrado en estándares, interoperabilidad y tecnologías estratégicas para futuros sistemas europeos de defensa.

ARMMO es una compañía española especializada en sistemas autónomos y soluciones avanzadas de detección e interceptación. La empresa desarrolla plataformas no tripuladas aéreas, navales y terrestres, integrando producción industrial, software, electrónica, sensores y adaptación operativa dentro de un mismo ecosistema tecnológico.

La compañía está desarrollando en Zafra (Extremadura) un polo industrial orientado a sistemas autónomos y tecnologías avanzadas de defensa, con capacidades de producción, integración electrónica, materiales compuestos, ensamblaje, pruebas, I+D y formación especializada.

El proyecto llega en un momento clave para Europa, marcado por las amenazas actuales y los conflictos que estamos viviendo, el incremento sostenido de la inversión en defensa, la aceleración de la transformación tecnológica de los ejércitos y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica y la capacidad de disuasión del continente.

El pasado mes de abril, ARMMO participó en la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra, celebrada en Viator (Almería), una demostración visitada por Su Majestad el Rey Felipe VI, en la que se presentaron capacidades vinculadas a drones, vehículos terrestres no tripulados, sistemas contra UAS y nuevas amenazas electrónicas.

"España tiene talento, ingeniería y capacidad industrial para jugar un papel mucho más relevante en la nueva defensa europea. Nuestra ambición es que ARMMO sea una de las compañías que lidere ese movimiento desde España", en palabras de Jaime Abrisqueta.

Asimismo, la compañía participará en el ejercicio internacional NATO Task Force X (TASK 5), que se celebrará en Eslovaquia bajo el marco de la OTAN, contribuyendo a la validación y experimentación de tecnologías autónomas y sistemas no tripulados en escenarios operativos multinacionales.

Como parte de su estrategia de proyección internacional, ARMMO estará presente en EUROSATORY 2026, la principal feria europea de defensa y seguridad terrestre, que se celebrará en París. La compañía presentará allí parte de sus capacidades navales y autónomas, incluyendo la plataforma naval CAT-A, y reforzará su posicionamiento ante instituciones, socios industriales y representantes del ecosistema europeo y aliado de defensa.

Para impulsar este proyecto desde Zafra, ARMMO está incorporando talento altamente especializado procedente de distintos países y de algunas de las compañías y programas más relevantes del sector de defensa y los sistemas autónomos.

La compañía combina experiencia internacional con la contratación de profesionales locales y nacionales, con el objetivo de construir desde Extremadura un ecosistema industrial y tecnológico capaz de competir al más alto nivel europeo.