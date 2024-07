¿Aburrido de la voz de Siri? Así de sencillo es personalizarla en tu iPhone

Para los usuarios de Apple, La voz del asistente Siri es reconocible en cualquier parte que la escuchen. Aunque si quieres que esta tenga un toque más personal y diferenciarte del resto, puedes hacerlo, cambiando la voz a Siri. Te enseñamos cómo hacerlo.

Cambia la voz a Siri en tu iPhone

Invocar al asistente en busca de ayuda es algo que millones de usuarios en todo el mundo hacen a diario y dependiendo de los ajustes que apliquemos esta sonará igual en todos los dispositivos. Por lo que si quieres que al decir “oye Siri” te conteste con una voz distinta a la que tiene por defecto sigue estos pasos:

Para ello debemos entrar en la configuración de nuestro IPhone a través de los ajustes.

a través de los ajustes. Una vez en este apartado debemos localizar la opción “Siri y búsqueda”

Una vez hemos entrado en este menú, tenemos acceso a una gran cantidad de ajustes entre los que se encuentra “ Idioma ”

” Si quieres que te conteste en castellano , selecciona español .

, selecciona . A continuación, debes seleccionar el género y si está disponible el dialecto .

y si está disponible el . Dependiendo del idioma seleccionado podremos elegir entre varias voces.

De forma que, a partir de ahora al invocar, su voz sonara distinta y podremos reconocerla fácilmente si nos encontramos rodeados de otros IPhone que mantengan la voz predeterminada o están usando otra voz en su configuración.

Un ajuste que podemos llevar a cabo en el resto de dispositivos del fabricante que dispongan de Siri.

El asistente de voz de Apple ha sufrido recientemente una transformación completa con la implantación de la Inteligencia Artificial en su programación. Esta tecnología potencia el entendimiento con Siri, aplicando modelos de aprendizaje mucho mayores. De forma que será mucho más fácil controlar nuestro iPhone y sus apps.

Seleccionando la nueva voz de Siri | Tecnoxplora

El asistente nos permite llevar a cabo muchas acciones como incluir eventos en el calendario, consultar cualquier duda, pedirle que nos ponga música o que controle los dispositivos de nuestro hogar inteligente. Se espera que a partir de ahora, además, pueda no solo entendernos mejor sino que al implementar los modelos de inteligencia artificial sea capaz de recortar imágenes y enviarlas por correo o incluso resumir el contenido de nuestras reuniones y compartirlas con otros usuarios.

Unas novedades que fueron presentadas el pasado mes de junio y que poco a poco esperamos que lleguen a los usuario y puedan disfrutar de ellas. Mientras tanto nos conformamos con poder escuchar una voz distinta a la que nos tiene acostumbrados el asistente de Apple. Si probamos nuevas voces y no nos convence, siempre podemos volver a cambiar la configuración y seleccionar la voz por defecto de Siri. Una de las cualidades que más valoran los usuarios en sus dispositivos es la capacidad de estos para cambiar los ajustes predeterminados y darles un toque más personal. Algo que en esta ocasión si nos permite el iOs, aunque no es algo por lo que suele destacar ya que en muchas ocasiones no nos ofrece muchas opciones de personalización o no tantas como nos gustaría.