Tras 15 años de espera, por fin puedes descargar la app oficial de Instagram en tu iPad

Hay movimientos de Apple que nadie entiende. Que una compañía de su calibre no ofrezca algunas apps básicas en el iPad no tiene sentido alguno. Hace poco sorprendieron al lanzar la app oficial de WhatsApp. Ahora le toca el turno a otro peso pesado. Sí, ya puedes instalar Instagram para iPad.

Si no usas productos de Apple pensarás que nos hemos equivocado, pero no. Realmente Apple ha tardado nada más y nada menos que15 años en lanzar la app oficial de Instagram para iPad. Teniendo en cuenta que de las redes sociales más usadas, no tiene sentido alguno.

Sí, vale mucho la pena instalar Instagram para iPad

Tal y como informa la compañía en nota de prensa, Instagram ha llegado de forma oficial. E incluso se han atrevido a decir que “nos tomamos el tiempo para diseñar una experiencia que optimice los aspectos favoritos de Instagram para una pantalla más grande.” Realmente 15 años no son “el tiempo necesario”, pero más allá del particular tono de Apple, lo cierto es que la app de Instagram para iPad está realmente bien optimizada.

Instagram para iPad | Instagram

Para empezar, con Instagram para iPad, Apple ha creado una experiencia para reflejar el modo de uso actual de las pantallas más grandes. Ahora, al abrir la app, accederás directamente a Reels para poder disfrutar el contenido entretenido que te encanta en una pantalla más grande.

También verás las historias en la parte superior, para poder conectarte fácilmente con las personas que más te importan, y podrás acceder a los mensajes con solo un toque. Y sorprenden con una nueva pestaña exclusiva para iPad llamada Seguidos, y que ofrece varias maneras de ver lo último y lo mejor de las cuentas que sigues. Podrás ver lo siguiente

• Todo: recomendado para publicaciones y reels de cuentas que sigues.

• Amigos: recomendado para publicaciones y reels de cuentas que sigues y te siguen a ti.

• Más recientes: publicaciones y reels de cuentas que sigues en orden cronológico, con los más recientes primero.

Puedes elegir el orden de estos feeds para priorizar lo que quieres ver primero. Y, como verás en las publicaciones que han ido apareciendo en redes sociales, Apple ha sabido aprovechar muy bien la pantalla grande del iPad. Para ello, ofrece más funciones con menos toques, pudiendo redimensionar el tamaño a tu gusto.

Se nota que Apple ha trabajado mucho en los reels, una de las funciones más populares de Instagram. Ahora, cuando miras reels, puedes ampliar los comentarios mientras el reel se sigue reproduciendo en tamaño completo, lo que te permite disfrutar de las mejores reacciones sin perderte ni un segundo.

Así que, si tienes una tablet de Apple, te recomendamos descargar la app lo antes posible y disfrutar de sus novedades. Más, si tenemos en cuenta que Instagram para iPad está disponible en todo el mundo para modelos de iPad compatibles con iPadOS 15.1 y versiones posteriores. Descárgalo gratis en la App Storea través de este enlace.