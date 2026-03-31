¿Qué zasca quieres que se clasifique para la gran final?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de los últimos tres meses! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Estos son los candidatos de la segunda ronda de Zascas:

Carmen Lomana.- En Kiss FM Lomana cuenta que vio al actor: “Estaba en Marbella en la playa y veo salir del agua a un señor enorme. Es que ahora no se puede decir gordo, pero vamos, muy entradito en carnes. Porque dices gordo y ya te has convertido... Y entonces una señora inglesa que estaba cerca de mí, dijo: "Es Russell Crowe". Y digo: "No, señora, es imposible, imposible que sea..." Bueno, pero como yo soy muy metomentodo y curiosona, él se fue a la ducha de la playa, cuando estaba en plena ducha, voy yo: "Oiga, ¿usted es Gladiator?". Me mira y me dice: "Sí". Digo: "Ah, ya. Ay, qué bien". O sea, yo me dieron ganas de decir: "¿Pero cómo se ha podido poner así?". ¿Cuánto ha comido para ponerse así? Tú eres una sílfide comparada como estabas. Tenía un barrigón de aquí a ahí enfrente”.

Miguel Lago.- En 'Y ahora Sonsoles': "Me parece un absurdo porque me parece un problema del primer mundo que nos estamos inventando este tipo de cosas porque hemos de salir en la tele... Yo me canso, que vengan aquí señoras con un muñeco y digan que son sus hijos. Porque entiendo la psicología de las personas y empatizo con ellas, pero es que llega un momento en el que entramos en un disparate de terreno"

Alba Carrillo.- Otro corte de 'Mamá no veas esto': "Me parecen muy básicos la mayoría. Muy coñazos. A mí que estén hablando todo el día de fútbol se lo permito a mi hijo...Pero me aburro que te cagas con los tíos heteros. Solo quiero que me follen".

El padre Pistolas.- "Aquí llegan a las 8-9 de la noche unas viejas panzonas. Les digo: 'Señora, como no va a tener artritis si usted se casó de 50 kilos y ahora tiene 90…' Y me dicen que no les he curado..."Pinche, puerca, tragona, pues como te vas a ligar, cabrona. Y te digo puerca decentemente, hija de la chingada. ¿Por qué sigues tragando pan, tortillas y cocas?".

El cómico Arjona.- "Bueno, pues aquí tenéis a Ortega Cano ensayando la función de fin de curso del colegio. Para mí, la verdad, lo mejor no es Ortega Cano, para mí lo mejor es el que está en el piano que se está partiendo todo el nabo. Muchos preguntaréis, oye, pero ¿esto está hecho con chat GPT? Y yo os voy a decir la verdad, esto está hecho con chat JB".