¿Qué zasca quieres que se clasifique para la gran final?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de los últimos tres meses! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Estos son los candidatos de la tercera ronda de ZASCAS:

Maite Galdeano atacando a su hija.- "Pues cuando te veo, por no sufrir, porque ya sabes que en el fondo te he querido, el otro día me detuve porque dije, ¿qué cuerpo escombro se le ha puesto? Unos brazos de gorda, una cara horrible. Es que te cuelga hasta la jeta, ¿sabes? Unos riñones ahí gordos, una manera de hablar que ni... ¿Has bajado, en picado, chavala? Que no sabes ni tú el estrellazo que te has dado desde que no estás con la Maite, ¿vale?".

Una señora cuando le preguntan por su salud.- En Compañía ha regalado por fin el jamón a una mujer que explica que vive sola, porque lleva más de 20 años viuda. Gloria le pregunta cómo está de salud y ella, se sincera: "pues jodida".

Iñaki Urrutia, a los carteles de 'Wifi gratis' de las ciudades.- "Ah, en algunas ciudades por qué cuelgan carteles así de wifi gratis. Si eso no funciona. Es que es una cosa del ayuntamiento, o municipal. Que no funciona. Que se que lo has probado. Y yo también lo he probado. Y no funciona. Hace mucho tiempo ue no lo pruebo porque no funciona. Ahí lo único que funcionaría es una hostia que tiene, el que lo ha colgado".

El padre Adam, a las mujeres operadas.- "A cual hombre le va a gustar tener una con el culo postizo, inyectado con silicona?. Y las chichis así. Um, um, um. Con el culo así en el en los labios que tienen, ¿verdad? Ya las han visto y piensan que se ven bien. Te ves horrible!!!!. Horrible te ves y todo el mundo sabe que eres operada. Todo el mundo. ¡Opérate el cerebro mejor!".

Un hombre a la prensa.- Los periodistas formaron un tapón en los juzgados a la salida de Elisa Mouliaá. Un hombre que quería salir se hizo hueco a gritos amenazando con arrollarlos.