¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

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¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

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El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Leo Harlem, sobre la criminalidad en los restaurantes

- Laura Gallego, a la melena de Susana Saborido

- Gonzalo Caballero, sobre Victoria Federica

- Patricio León, sobre las tallas de la ropa

- Alberto Guzmán, al 'bro'

- Álvaro Casares y el 'te lo cuento luego'

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