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¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- Leo Harlem, sobre la criminalidad en los restaurantes
- Laura Gallego, a la melena de Susana Saborido
- Gonzalo Caballero, sobre Victoria Federica
- Patricio León, sobre las tallas de la ropa
- Alberto Guzmán, al 'bro'
- Álvaro Casares y el 'te lo cuento luego'
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