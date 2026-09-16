¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- Víctor Manuel, a Dónald Trump
- David de Jorge (Robinfood) y los Morancos
- Juan y Medio, a un invitado que ha enterrado a tres mujeres
- Déborah Serendipity, a Santiago Urrialde
- Juls Janeiro, a Alba Carrillo
- Las camareras tachan a Borja, el cocinero, de guarro
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido