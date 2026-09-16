¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Víctor Manuel, a Dónald Trump

- David de Jorge (Robinfood) y los Morancos

- Juan y Medio, a un invitado que ha enterrado a tres mujeres

- Déborah Serendipity, a Santiago Urrialde

- Juls Janeiro, a Alba Carrillo

- Las camareras tachan a Borja, el cocinero, de guarro

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