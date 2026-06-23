¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor Zasca de la semana! Estos son los candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

DANI MATEO A NECKO VIDAL.- El especialista de música de Zapeando no conocía el grupo Viceversa. Dani Mateo le preguntó: “¿Y tú te consideras experto musical?” Necko respondió: “Lo que me considero es joven”. Al oirlo, Dani le respondió: “Pues ahora te puedes considerar también idiota”.

LEO A LAS FRASES QUE SE DICEN EN EL TANATORIO.- “Lo más aburrido de un funeral es tener que escuchar siempre lo mismo, esas frases. Lo siento mucho. Te acompaño en el sentimiento. No somos nadie. No serás tú, payaso. Yo estoy muy bien valorado en mi sector. O esa frase inquietante de: Parece que está dormidita. Hostia. Que tú la miras ahí pálida como la leche cuajada, tirando a kéfir, ojerosa, con las manos a lo Nosferatu. Y le dices al viudo: Si en carne y dormía así, ya entiendo por qué teníais habitaciones separadas”.

LA SEÑORA DE ZACATECAS A LA ROPA SEXY QUE INVITA A PECAR .- “Una muchacha puede ser hija, como dicen, hija de papi o hija de mami, pero si se pone un vestido que está consagrado al diablo, esa muchacha va a empezar a contornearse, va a empezar a sentirse sensual, va a empezar a buscar la cercanía de hombres, porque esa ropa se consagra a Satanás en un altar, se sacrifican animales y a veces hasta personas o niños inocentes para que esa ropa se venda pronto”.

LA SEÑORA DE CABO VERDE A IBAI Y PIQUÉ POR SU PORRA: “Muy bien, 9-0. A callar la boca a los dos. Y tú, Ibai, cállate la boca porque te dan la pelota entre la cesta, mitad del campo, te caes rendido por cansancio. Y tú, Gerard Piqué, calladito la boca, ¿eh? Si no voy a entrar en un terreno que no te va a gustar. Así que antes de hablar de Cabo Verde, os laváis la boca. ¿Cómo que 9-0 y el otro 5-0? Pero vosotros quién os creéis”.

IBAI A PIQUÉ: Ibai recupera su porra con Piqué sobre el España - Cabo Verde:- “Para mí España 5, Cabo Verde 0.”- y lo analiza: “Bueno, retratada de manual, señores. Por suerte, en esta vida es importante sentarte al lado de alguien que sea más tonto que tú. En este caso, hay uno al lado de mí que es más tonto que yo, que es Gerard Piqué, que va a decir lo siguiente: “ 9-0. 9-0.”

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