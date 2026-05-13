¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! Estos son los candidatos a ser elegidos como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votamos los Zascas. Estas son las opciones:

ALBA CARRILLO A FELICIANO: En “El sótano” de Ten, hablaron de una pareja que llevaba 18 años juntos. Alba dijo: "18 años juntos ¿Cuál creéis que es su secreto? Más allá de que no son fachas, que eso afecta. A mí me trunco mi matrimonio".

RAÚL ZUMBA A MIGUEL BOSÉ.- “Hasta que Miguel Bosé no dé su opinión sobre el hantavirus, estamos hablando sin saber”.

RAFUEL A LA TORTILLA DE PATATAS SIN CEBOLLA.- En Gastro Connect le preguntan al restaurador: “La tortilla la preparas con cebolla o sin cebolla?” “Mira, yo te daré un dato, está muy claro. He puesto en votación varias veces con o sin cebolla. Esto es igual que los vegetarianos, un 5%. Un 5% que da por saco a todos los demás. Ah, con cebolla entonces. Y si el mejor cocinero del mundo dice que ha de ser sin cebolla, que se la coma él. Que se la coma él. También es verdad que yo no me pondré una cresta ni un pendiente”.

UNA VECINA A UNA EXTRANJERA QUE ESTÁ HACIÉNDOSE SELFIES SEXIS EN EL BALCÓN: “PUTA, CALENTONA”.- Una chica se está haciendo fotos mientras vemos que en el edificio de enfrente una abuela le grita porque no le gusta lo que ve: “puta, calentona, me cago en toda tu generación, que venís aquí a España a dar por culo, puta, eres una puta, cierra la puerta cabrona”. La joven se ríe porque no entiende lo que le están diciendo.

EL PADRE ARTURO A ALGUNOS FELIGRESES VIEJOS E INFIELES.- "Todas esas viejas y esos viejos que ven esta misa y que se presumen que son buenos, pero son unos mentirosos, unos hipócritas, unos rateros, unos violadores, unos metiches, unas flojas, vividoras, chismosas, levanta falsos, que engañan al marido o a la mujer…Creen que van a escapar al castigo que les aguarda. ¡No! No van a escapar”.



