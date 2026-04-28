¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor Zasca de la semana! Cinco candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El viernes votaremos los Zascas. Estas son las opciones:

EVA SORIANO A LOS MALOTES.- En “Cuerpos especiales”: “Hay una cosa que me pone un poco de los nervios y es esa movida que dicen de los malotes: “Son malos porque de sentimientos son flojos pero no veas en la cama…” ¿No veas en la cama, qué? ¿No veas en la cama, qué? Porque si ese fulano no te hace caso a nivel sentimental afectivo, ¿tú te crees que se va a poner a pensar en cómo está tu potota? No lo piensa. Les da igual”.

EL PADRE ADAM AL MATRIMONIO.- “¿Sabes que el matrimonio es como los frijoles? ¿Cómo? Primero bien sabroso y después puros pedos”

ANTONIO RESINES A SUS COMPETIDORES DE “UNA FIESTA DE MUERTE”.- En el nuevo programa de Antena 3: “Me he visto magnífico como investigador. Creo que soy el mejor con diferencia. ¿Por qué? Porque tengo un nivel que no tienen ellos…”

LOLITA A LLÀCER.- En TCMS: Llacer se puso a imitar a un miembro de la familia Flores. Lolita le dijo: “No soporto a Ángel Llàcer ya…Tú no eres Flores, tú eres un capullo de primavera”

MANEL FUENTES A FLORENTINO FERNÁNDEZ.- A la hora de presentar el jurado de TCMS: “Es el jurado más primaveral de toda la televisión. Con él nunca falta el agua porque está como una regadera: (A Florentino le cambió la cara por el zasca gratuito)