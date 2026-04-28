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¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor Zasca de la semana! Cinco candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?Aruser@s

El viernes votaremos los Zascas. Estas son las opciones:

EVA SORIANO A LOS MALOTES.- En “Cuerpos especiales”: “Hay una cosa que me pone un poco de los nervios y es esa movida que dicen de los malotes: “Son malos porque de sentimientos son flojos pero no veas en la cama…” ¿No veas en la cama, qué? ¿No veas en la cama, qué? Porque si ese fulano no te hace caso a nivel sentimental afectivo, ¿tú te crees que se va a poner a pensar en cómo está tu potota? No lo piensa. Les da igual”.

EL PADRE ADAM AL MATRIMONIO.- “¿Sabes que el matrimonio es como los frijoles? ¿Cómo? Primero bien sabroso y después puros pedos”

ANTONIO RESINES A SUS COMPETIDORES DE “UNA FIESTA DE MUERTE”.- En el nuevo programa de Antena 3: “Me he visto magnífico como investigador. Creo que soy el mejor con diferencia. ¿Por qué? Porque tengo un nivel que no tienen ellos…”

LOLITA A LLÀCER.- En TCMS: Llacer se puso a imitar a un miembro de la familia Flores. Lolita le dijo: “No soporto a Ángel Llàcer ya…Tú no eres Flores, tú eres un capullo de primavera”

MANEL FUENTES A FLORENTINO FERNÁNDEZ.- A la hora de presentar el jurado de TCMS: “Es el jurado más primaveral de toda la televisión. Con él nunca falta el agua porque está como una regadera: (A Florentino le cambió la cara por el zasca gratuito)

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno suma otro fracaso con la caída de la prórroga del alquiler por el 'no' de Junts y la abstención del PNV
  2. Trump no está conforme con la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz
  3. Vox insiste en extender la prioridad nacional a toda España mientras el PP cambia de guion: ahora habla de migración con contratos de trabajo
  4. Un año del apagón: certezas, dudas y consecuencias del día en el que España se quedó a oscuras
  5. El paro sube al 10,83% en primer trimestre de 2026, el peor dato desde 2013
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