¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

PADRE PISTOLAS A SUS FIELES POR NO CALLAR: "Ustedes guarden silencio. Cállense. Como una chingada, ¿van a callar o no, cabrones? Hasta los perros traen su celular".

EL PADRE ADAM A LOS QUE ESTÁN PANZONES: "¿No saben ustedes que entre más panza menos lanza? Claro. Hello. Tomen ejemplo. Porque entre más flaco el pato, más grande su aparato. Claro. Claro. Así es. Cuando la panza crece... El chile desaparece. Advertencia. A todos ustedes panzones. Con una barriga así. Se te va a desaparecer. Y tu vieja va a buscar a otro".

LOLITA A ÀNGEL LLÀCER: En tCMS Llàcer dice: “yo fui el sueño erótico de Lolita”. Lolita le rectifica: “No. Me ponías pero no tenía sueños eróticos…Me ponías porque no te conocía…”

LEO HARLEM AL CARNET DE CONDUCIR: "Yo si apruebo un examen es para vivir mejor. ¿Tú has visto el asiento del copiloto? ¿A que es cojonudo? No hay pedales, no nay volante, no hay retrovisores…Tu estás a tu aire, leyendo un periódico…PEro el del chófer es un drama”.

LA MARI A FORTU POR SABER HACER BIEN LA CAMA: "¿quieres que te haga yo la cama? Que yo la hago muy bien”, le dice Fortu "Si tú no tienes ni pu*a idea de hacer la cama, muchacho. A mí no me haces tú la cama que tú no sabes. Que tú lo dejas todo cogido y arrugado". "¿Pero qué me estás container?" "Ni container ni cojones".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.