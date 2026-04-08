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¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

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El domingo votaremos los Zascas. Estas son las opciones:

Wyoming.- Trump valoró ayer la posibilidad de aprender español. Wyoming en El Intermedio dijo: “Menudo psicópata megalómano desgraciado cara de Chetoo. He de aprovechar antes de que aprenda español para soltar toda la mierda”.

Pipi Estrada.- A los reporteros: “¿Qué va a portar Alejandra Rubio? ¿Tontería?¿Estupidez? A ver si le dan el Premio Planeta…yo no creo en los milagros. ¿Tú crees que le van a dar el Planeta? ¿Cuántos libros va a vender esta chiquilla? ¿A quién va a vender esta chiquilla un libro? ¿Quién va a ser el descerebrado que pierda un momento de su vida para leer esto? Si te pones a leer esto, te conviertes en un estúpido”. 38’’

Encarna Sánchez.- En 'Y ahora Sonsoles' recuperaron lo que opinaba Encarna Sánchez cuando Ortega Cano cantó: “¡Qué vergüenza ajena! ¡Qué vergüenza sintió España entera! No se puede prestar un torero, un pedazo de tío, a esa pamplina!”

Miguel Lago.- En La Noche Golfa, Lago le dice: “Pero tienes pasta, Rappel”. “Bueno, digamos que me gano la vida”. “Pero es que tú has hecho dinero con lo de y con lo que te regalaba una vieja loca que te daba un pedrusco, luego otra que tú has hecho dinero”. Rappel trata de defender a su clientela: “No, vieja loca, nada, una señora que me haya hecho un regalo importante”. Lago: “Rappel, a ti venía a verte mucha vieja loca, dímelo. Señoras con problemas mentales, vamos a hablar bien”.

Manoli.- Sonsoles habló con una señora del público (Manoli) y le preguntó si en el bus del programa había pretendientes. La señora fue sincera: “Pues no hay nadie. Están todos muy viejos”.

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