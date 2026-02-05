¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

Ahora

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! El domingo votaremos los Zascas. Tres candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane? Estas son las opciones:

MARTIN BIANCHI, A LOS BECKHAM.- En 'Hoy por hoy' (Cadena Ser): "Entiendo perfectamente el conflicto de los Beckham. El origen es que Victoria y David son infumables".

LEO HARLEM, A EGIPTO.- "Se os llena la boca con Egipto. La cuna de la civilización. Una sociedad avanzadísima a su tiempo. El Valle de los Reyes. Abu Simbel. Echa el freno. Echa el freno. Egipto. Tan espabilados no serían si eligieron vivir en el desierto cuando no se había inventado la escoba. Que tenían las casas llenas de arena. Que era como vivir en un apartamento de playa todo el año. Por favor. Por eso los gatos en Egipto eran sagrados, porque aquello no era un país, era un arenero".

LA INFLUENCER RAMONA, DE 84 AÑOS, A LOS JÓVENES.- En el Podcast 'Control' Ramona les ha soltado este rapapolvo a los entrevistadores (muy jóvenes): "Lo tenéis muy difícil ahora, porque estáis muy metidos en las redes. Vosotros sin esto (el móvil) no sabemos vivir. Nadie os ha enseñado que tenéis que trabajar, que hay que estudiar, un oficio, una carrera lo que sea. Que tengáis aptitud, ganas de hacer algo, pero no, como solamente conocéis esto todos vais por acá (móvil). El problema es las redes. Yo digo que esta generación es una inútil, en todos los sentidos".

