¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

IÑAKI URRUTIA, A LA GENTE QUE SE ENFADA SI NO RECUERDAS SU NOMBRE.- "Me hace mucha gracia esa gente que se molesta muchísimo porque no te acuerdas de su nombre. ¿No te acuerdas de mi nombre? Si nos presentó tu amigo Mariano, que estuvimos ahí tomando una cerveza. Pues no, no me acuerdo. Hombre, ¿y cómo no te acuerdas que me llamo José Carlos? Bueno, pues no me acuerdo de tu nombre, José Carlos. ¿Y de mi cara? De tu cara sí, porque tienes una hostia en esa cara. Tienes mala memoria y tú eres hostia. Buenos días".

RAQUEL TORRES, A LAS PERSONAS QUE SE PONEN DEMASIADA COLONIA.- "Usáis colonia muy por encima de lo que recomienda la OMS. Vengo a recordar que somos personas, no botafumeiros".

LEO HARLEM, A LO MENTIROSOS QUE SOMOS CUANDO ESTAMOS EN EL MÉDICO.- "Muchos de vosotros tenéis una pequeña manía, nada, una tontería, de mentirles a los médicos. No es así, Charí. Cuéntalo. - Ocho de cada diez pacientes reconocen que mienten a su médico, por vergüenza o para no sentirse juzgados. Di que sí, mejor morirse. Demasiado estáis durando los humanos - Es curioso el ser humano, ¿eh? Queremos que nos arreglen, pero les mentimos. Vas porque tose sin parar, pero cuando te pregunta, ¿usted fuma? Dice, no. ¿Y por qué tienen los dedos amarillos? De rebañar paellas. Y el médico le dice, ya, y este pulmón negro, y dice, ¿será por el socarrat? Claro. Es que así no vamos a ninguna parte".

JUAN Y MEDIO, AL EMÉRITO.- En 'La Tarde': "Alguien tiene que molestarse en comprar o un crucigrama o una sopa de letras y dárselo al Rey Juan Carlos que tiene mucho tiempo libre y está montando un Cristo. ¿Pero por qué no hace maquetas? Señor, maquetitas".

DANI MATEO, AL AUDIOLIBRO DEL REY JUAN CARLOS.- En Zapeando hablaron de audiolibro del Rey. Dani Mateo dijo: "Será el primer audiolibro subtitulado de la historia".

UN VECINO DE CHICLANA, AL AYUNTAMIENTO POR ALUMBRADO DE NAVIDAD.- En un directo de la Tuya Janda TV, la reportera le pregunta a un hombre qué es lo que más le gusta de la Navidad: "Estar con mi mujer y mi familia, y la cuñada", "pero de la Navidad", "todoooo, el moscatel, los polvorones", "¿y el alumbrao?", insiste ella. "Nooo, el alumbrao es muy feo, el Ayuntamiento no se gasta dinero".

RAMONCHU, AL SEÑOR QUE LE CUELGA.- En la llamada del jamón, acabaron colgando a Ramonchu en las narices. Éste lanzó un mensaje directo: "Si van a colgar, cuelguen antes. Así hablo menos".

ALBERTO GUZMÁN, A PAZ PADILLA.- En 'No somos nadie': "En la vida hay gente que me hace poca gracia, gente que me hace poquísima gracia, gente que no me hace nada nada de gracia...y luego está Paz Padilla".