¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

ILIE OLEART, DE LA MEDIA INGLESA, A LOS QUE APLAUDEN CUANDO ATERRIZA EL AVIÓN.- El periodista desde su canal 'La media inglesa': "Esa misma gente que aplaude y que se pone de pie, sois tontos!!! La gente que aplaude, cuando un avión aterriza, es para que el capitán vuelva a elevar el aeroplano, y lanzarlos en vuelo. Es que es ridículo".

LE HACEN DAR LA VUELTA POR LOS CONTROLES DEL PARTIDO DE LA NFL EN MADRID.- Este hombre explotó cuando el reportero del Huff Post que estaba cerca del Bernabéu le preguntó por el partido de la NFL: "Estoy cabreado. Quería ir a mi casa y he tenido que dar la vuelta al Bernabéu y estoy hasta las narices. A mí me importa esto un pimiento y estoy medio cojo. Me obligan a andar el doble de distancia y estoy cansado. Vivo al lado, pero me han hecho dar una vuelta y llevo toda la mañana andando", ha explicado, visiblemente cabreado.

DANI MATEO, A LAS CHISTORRAS DE KOLDO.- En el Intermedio: "Se le ve preocupado. Si es que es un cachondo. Dos huevitos y una de panceta con chistorra. Sin duda, estas imágenes dan un vuelco total a la investigación. Además de la UCO, le va a hacer una inspección chicote. Porque esa plancha tiene más mierda encima que Ábalos y Koldo juntos".

RUFO A SECAS, AL ANUNCIO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD.- "Vamos a hablar de la Lotería de Navidad. El anuncio cada año lo hacen más largo. Yo creo que se está rodando ya el de 2026. Y que sepáis que la Lotería de Navidad no se compra por ilusión. Se compra por envidia. Mi vecina ha echado el 83. Pues eso lo hechas tú. No vas a decir que le toca a la vecina y a ti no. Los que vamos a desayunar al bar de la esquina hemos echado el 44. Pues eso lo tienes que hacer tú porque si no le va a tocar a ellos y a ti no. Total, que la Lotería de Navidad... no se compra por ilusión".

LEO HARLEM, A LOS SUEGROS.- "Para los suegros nunca eres suficiente. Siempre encuentran un defecto al que agarrarse. Tú llevas a casa un arquitecto guapo, simpático, que construye colegios en Kenia en sus vacaciones y tu madre... Pues no ha querido probar mis torrijas. Oye, mamá, qué es diabético. En su casa, que sea lo que quiera. Pero en esta, el domingo de Ramos se comen torrijas".

JUAN Y MEDIO A HACIENDA.- Suena la canción ‘Me gustas mucho’: “qué canción más bonita. Que es el himno de Hacienda. Tarde o temprano mío tu serás".