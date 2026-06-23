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¿Qué vídeo quieres que gane El imbécil de la semana?
¡Llega el momento de votar El imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El sábado votaremos El imbécil de la semana. Estas son las opciones:
CAMA.- Una mujer llega a su casa bastante perjudicada. Sube las escaleras con dificultad y se tira de plancha a la cama, pero está demasiado lejos del colchón y aterriza en el suelo.
LABUBU.- Un hombre vestido de Labubu circula por un parque montado sobre una bicicleta. Toma carrerilla y sube una rampa, pero al llegar arriba se come la barandilla y sale volando.
BARRO.- Un hombre que camina por el barro se quita las chanclas porque le cuesta caminar. Al hacerlo, resbala y acaba cayendo cuesta abajo.
TUBO.- Unos amigos lanzan a un chico ladera abajo metido dentro del tubo. El joven va rodando mientras con la cabeza se va dando con todas las piedras que encuentra en su camino.
TRONCO.- Dos amigos corren sujetando un tronco en dirección a un árbol, para intentar partirlo. Pero el tronco es excesivamente grueso y al chocar contra el árbol, quedan frenados de golpe y caen de culo.
HORMIGONERA.- Un hombre, junto a su amigo, se mete dentro de una hormigonera. Pero al activarla y dar una vuelta, la máquina vuelca, provocando la caída del hombre hacia el suelo.
MATAMOSCAS.- Estirado y aburrido, este hombre juguetea con su matamoscas, dando raquetazos al aire. Creyendo que era algo inofensivo para él, la toca con su mano y se pega un buen susto cuando le da una descarga.
SALTO.- Un hombre (sin camiseta) salta desde encima de un banco sobre dos hornos microondas. En lugar de caer de pie lo hace de lado y se clava el electrodoméstico en el costado.
CEJA.- A este tipo se le ocurre enganchar a un coche la tira de cera para depilarse la ceja. Cuando el vehículo acelera, lo que le arranca es un buen trozo de piel del rostro.
SPIDERMAN.- En una fiesta de cumpleaños, este Spiderman amateur hace una actuación lamentable. Cuando pretende dar una voltereta, cae a plomo encima de todos los vasos dispuestos en el suelo.