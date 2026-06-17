¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?

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CANGREJO.- Un joven se acerca un enorme cangrejo a su pecho. Éste aprovecha para cerrar las pinzas y pellizcarle los pezones.

PERSIANA.- Dos jóvenes entran en un garaje con su moto. Uno de ellos no se agacha e impacta con su cabeza contra la persiana.

SILLA.- Este hombre decide hacer tres piruetas consecutivas, pero el mareo le juega una mala pasada. Empieza a tambalearse y, al perder el equilibrio, termina estampándose contra una silla plegable, rompiéndola por completo.

GOMAS.- Un hombre se coloca dos gomas de pollo en su cara. Después las estira y las deja ir.

PISCINA.- Después de hacer su alegre bailecito, un hombre intenta entrar a la piscina dando una voltereta apoyado en la escalera. No lo consigue y acaba dándose un golpe en la espalda con el borde de la piscina.

PETARDO.- Un hombre trata de lanzar un petardo en una boda. Cuando lo enciende, otro tipo lo coge con sus manos y le da la vuelta, de forma que cuando explota, lo deja totalmente chamuscado.

HORMIGAS.- Un joven se coloca en su entrepierna una planta llena de hormigas y comienza a hablar a cámara. Las hormigas le muerden y eso hace que acabe el vídeo por los suelos.

PEINETA.- Un ciclista le hace una peineta al conductor de detrás por acosarle. Al hacerlo no se fija en lo que tiene delante y eso hace que acabe saliéndose de la carretera.

CARRITO.- Un joven se apoya en un carro de la compra y levanta las piernas mientras avanza por el supermercado. Al hacerlo se desequilibra y acaba encajado en su interior.

ROCA.- Encaramado a una roca, este hombre camina hasta el final para saltar al agua. Antes de hacerlo, resbala y cae, clavándose un saliente que hay unos metros abajo.

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