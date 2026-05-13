¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el Imbécil de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

VOLTERETA.- Un chico aguanta los pies de un amigo y los va moviendo para darle impulso. Cuando le ayuda a saltar por los aires, el joven no llega a completar la voltereta y se estampa contra el suelo.

ESCALERAS.- Este lumbreras pretende bajar unas escaleras subido a un tablón como si practicara surf y sosteniendo el móvil en la mano. Al llegar al final, tropieza y se da de cabeza contra la roca.

DESODORANTE.- Un hombre se tira desodorante a la axila mientras habla a cámara. A su lado, su amigo apreta el encendedor y el gas se inflama, provocándole una llamarada.

SILLA.- Un chico, subido a una mesa, trata de golpearla con una silla. Al hacerlo, el hombre pierde el equilibrio, cae al suelo, y se golpea la cara contra la silla.

PERREO.- Una mujer hace un perreo subida a una ventana abierta. Sin embargo, cuando está bailando, pierde el equilibrio, cayendo por la ventana.

SORPRESA.- Unos amigos están esperando al cumpleañero detrás de la puerta. Cuando el chico entra, el que tenía que lanzar el confeti lleva la pistola del revés y la carga le va directamente a la entrepierna.

REPARTIDOR.- En lugar de desplazarse en bicicleta, este repartidor lo hace subido al techo de un coche. Cuando llega a destino, pretende saltar en marcha, pero el aterrizaje es con el culo en el suelo.

MAREADO.- En el gimnasio, este chico coge aire y hace fuerza para intentar marcar musculitos. Le pone tanto empeño que lo único que consigue es marearse y caer desplomado de espaldas.

SPIDERMAN.- En una fiesta de cumpleaños, este Spiderman amateur hace una actuación lamentable. Cuando pretende dar una voltereta, cae a plomo encima de todos los vasos dispuestos en el suelo.

COHETE.- Un niño trata de lanzar un cohete con la mano. Pero cuando parece que no va a explotar, y el niño se lo acerca a la cara, el cohete explota cerca de él.

¡Vota por tu vídeo favorito!