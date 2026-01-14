¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DE LA SEMANA! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

CUERDA: Un joven ata una cuerda a un camión para que le lleve con su monopatín. En pleno trayecto se levanta, pierde el equilibrio y cae, siendo arrastrado durante unos cuantos metros.

MESA: Esta chica aparece bailando con total entrega, sin tener en cuenta el espacio que la rodea. En uno de sus movimientos más intensos, pierde el equilibrio, cae sobre la mesa y se acaba golpeando con ella.

PUERTA: Una mujer se desliza por el suelo de su porche, que está lleno de jabón. No puede frenar y al final acaba chocando contra una puerta metálica que cae sobre ella.

VALLA: Un chico se prepara para lanzarse al agua desde una barandilla, pero al hacerlo el pie le resbala y cae de espaldas sobre el cemento, pegándose un tremendo mamporrazo.

COLUMPIO: Dos jóvenes se balancean en un columpio. Uno de ellos sube tanto que no puede mantener el equilibrio y cae de cara contra el hierro.

ESCALERA MECÁNICA: Un joven le da la mano a otro que va en la escalera mecánica de al lado. Al soltársela, se desequilibra y baja rodando los escalones, llevándose a otro hombre por delante.

BOBINA: Un hombre se mete en el interior de una bobina de madera y trata de hacer un giro. Cuando la cabeza llega a la zona del suelo, la bobina frena de manera brusca.

BICICLETA: Este chico hace filigranas sobre una bicicleta y pretende hacer un caballito mientras con un pie se apoya en la pared. Como era de esperar, pierde el equilibrio y se da de bruces.

PATINADOR: Este hombre baja unas escaleras en patines. Consigue llegar hasta el final pero, en el último tramo, pierde el equilibrio y acaba cayéndose al suelo de cara.

MONOPATÍN: Un hombre que ya tiene una edad intenta bajar una pendiente con un monopatín, pero al subirse a él, se desequilibra y cae hacia delante.