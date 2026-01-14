Yolanda Díaz: "El PSOE quiere dar dinero público a los caseros por cumplir la Constitución, es el mundo al revés"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta segunda pide que "los recursos públicos se destinen a reducir la desigualdad" y no a beneficiar a los propietarios que tienen sus viviendas puestas en alquiler.

La propuesta de Pedro Sánchez de bonificar el 100% del IPRF a los propietarios que no suban los contratos de alquilerque se tienen que renovar este año no cuenta con el respaldo de sus socios, o al menos, no con el de Sumar. Así lo adelanta la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del partido, Yolanda Díaz, que defiende que esta medida beneficiará a los propietarios y no a los inquilinos afectados por la escalada del precio de la vivienda.

"Regalar dinero público a los caseros no baja el precio de la vivienda", afirma Díaz en una entrevista en TVE. "La propuesta del PSOE, que coincide con Vox y el PP, es hacer incentivos fiscales a los caseros para que mantengan el precio de la vivienda tal y como está", añade Díaz.

Además, sostiene que, en la práctica, la medida anunciada por Sánchez no va a atajar el verdadero origen del precio de los inmuebles: "Esto quiero decir que a una persona que tiene un piso en alquiler a 1.200 euros le hacemos un regalo fiscal para que lo mantenga en 1.500".

"Esto es dar dinero público a los caseros por cumplir con un mandato constitucional, es el mundo al revés", denuncia la líder de Sumar, que reclama que "los recursos públicos tienen que ir a reducir la desigualdad".

Como alternativa, Díaz propone limitar por ley la subida del previo de los contratos que ya están vigentes: "Tenemos que congelar con carácter inmediato las rentas del alquiler a las 600.000 familias que tienen que renovar sus contratos". "Apostamos por la creación de un parque público de vivienda, pero mientras tanto tenemos que tomar medidas fiscales para evitar que los fondos de inversión de hagan con nuestros barrios", añade la titular de Trabajo.

Carga contra Isabel Rodríguez por acusar a Sumar de "provocar"

En las últimas horas, los cinco ministros de Sumar han firmado un manifiesto pidiendo la entrada en vigor de la limitación de la subida de los alquileres por ley. Este movimiento ha sido catalogado como una "provocación" por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha asegurado en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que "mis adversarios no están en la izquierda".

"Tengo mucho respeto por el PSOE y le pido lo mismo", ha respondido Díaz a las acusaciones de Rodríguez, a la que ha advertido de la urgencia, tanto social como política, de atajar la cuestión de la vivienda. "Para que Vox no llegue a La Moncloa tenemos que solucionar el primer problema de nuestro país", ha aseverado Yolanda Díaz para concluir.

