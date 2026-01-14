El exjefe de los Bomberos declara ante la jueza de la DANA que se rebajó el texto del Es-Alert para hacerlo menos "alarmista"

Entre líneas Basset se ha desvinculado también de la decisión de retirar a los bomberos que vigilaban los cauces de la DANA, entre ellos los del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento terminó siendo trágico.

José Miguel Basset, quien fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la DANA, ha declarado hoy como testigo ante la jueza de Catarroja.

Basset era uno de los máximos responsables de la emergencia ese 29 de octubre junto al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y sus declaraciones son claves en la causa después de que la exconsellera Salomé Pradas y el entonces secretario autonómico de Emergencias Emilio Argueso señalaran que tanto Basset como Suárez se enzarzaron en un debate técnico sobre el Es-Alert.

En referencia a la gestión del envío de la alerta a la población, ha explicado que una media hora después de iniciado el Cecopi, sobre las 17:30 horas, Suárez sugirió enviar un aviso pensado por el riesgo de rotura de la prensa de Forata y no por el desbordamiento del barranco del Poyo.

Basset ha asegurado que Suárez hizo una propuesta de mensaje que incluía que la gente subiera a niveles altos, pero nadie respondió a esa propuesta. Según Basset, el Es_Alert es el único mensaje que se valoró aquella jornada, "no hay otro tipo de mensaje", ha dicho, si bien ha matizado que con la información que tenían en aquel momento consideró que ese mensaje podía no ser preciso y pidió, sin éxito, la intervención de un especialista del grupo de comunicación.

A las 18:13 horas, ha explicado ante la jueza, abrió un archivo de texto en su ordenador y propuso una redacción que decía que, ante la situación de fuertes lluvias que se están produciendo en su zona, manténganse en sus domicilios y estén atentos a las informaciones.

A su juicio, esa versión se dio por válida, "sonaba mejor o no era tan alarmista", la pasó a Jorge Suárez y sabe que se plantearon "algunas modificaciones, el idioma..., referencias a À Punt...", pero que no sabe qué pasó posteriormente, de modo que no sabe por qué finalmente se suprimió la petición de permanecer en los domicilios por la de evitar desplazamientos.

Casi tres horas después llegaba el mensaje a la población. El mensaje de las 20:11 horas se envió a toda la provincia porque alguien lo decidió, ha dicho Basset, pero no fue el Cecopi. Basset ha asegurado que no recuerda que en el Cecopi se plantease el confinamiento de la población o los posibles problemas legales que podría conllevar esta medida.

Se desvincula de la retirada de agentes de los cauces en la DANA

Basset ha asegurado también que cuando los bomberos fueron movilizados para vigilar los cauces él estaba de camino al Centro de Emergencias y cuando se retiraron no fue avisado. El exjefe de bomberos ha asegurado que fue ajeno a la petición de movilización de los bomberos que realizó el 112, que "no todo pasa" por sus manos, y que tampoco se enteró de la retirada, sino que fue el oficial de guardia quien gestionó esa retirada.

Ha añadido que supo de la retirada de los bomberos de la vigilancia de los cauces del Magro y del Poyo días después, al publicarse el asunto en prensa, y que preguntó al oficial de guardia. Este le dijo que se habían retirado tras constatar un descenso del caudal del Poyo en unas mediciones que realizaron "a la hora de comer", y, ha insistido, todas las comunicaciones con los bomberos forestales -los responsables de la misión de vigilancia de los cauces, bajo la coordinación del Consorcio- quedaron grabadas en el sistema CoordCom, de modo que ha dado el nombre de la persona que dio la orden de retirada y del oficial de guardia que "escuchó y no dijo nada".

También ha insistido en que, durante la celebración del Cecopi nadie le preguntó por las mediciones que efectuaron los bomberos en las ramblas del Poyo y el Magro.

