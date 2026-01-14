La doctora Elisa Pinto señala a López Madrid en su declaración: "Él tenía el poder. Me iba a destruir personal y profesionalmente, como hizo"

Los detalles "A medida que yo denunciaba, la agresividad era mayor. Mis denuncias no prosperaban y cuando denuncié el apuñalamiento, noté una conducta agresiva en la comisaría de Chamartín. El comisario no me quiso recibir. Noté una absoluta indefensión y nadie estaba investigando nada", ha declarado.

La doctora Elisa Pinto ha testificado en la Audiencia Nacional en el juicio contra Javier López Madrid y el excomisario José Manuel Villarejo, acusados de cohecho. Pinto relató que López Madrid le confesó en 2011 haber contratado a Villarejo para hostigarla, afirmando que el comisario era experto en crear coartadas y silenciar denuncias. La dermatóloga describió una serie de comunicaciones no deseadas y amenazas, incluyendo un apuñalamiento mientras estaba con su hijo. Pinto denunció que las autoridades no investigaron adecuadamente sus denuncias. Pide seis años de cárcel para los acusados, mientras que la Fiscalía solicita el archivo del caso.

La doctora Elisa Pinto ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional para declarar en el juicio contra el empresario Javier López Madrid y el excomisario José Manuel Villarejo por un delito de cohecho en la presunta contratación del empresario del excomisario para hostigarla. La dermatóloga ha contado que mantuvo una conversación con López Madrid en junio de 2011 en la que le dijo que había contratado "a un comisario que se llamaba Villarejo que era experto en hacer coartadas y podía hacer que cualquier denuncia que yo presentara quedara sepultada". "Me dijo que que era experto en poner en su sitio a las chulas como yo", ha confesado.

Según ha contado Pinto, López Madrid le dijo en esa llamada que a Villarejo se lo "había presentado (Francisco) Granados", confesando que no quería denunciar al empresario "porque él tenía el poder". "Me iba a destruir personal y profesionalmente, como hizo", ha proseguido.

Después de conocer al exconsejero de OHL en 2012, dio comienzo una "comunicación improcedente", con "mensajes que no quería recibir y fotografías fuera de contexto". "Empezó una relación de comunicaciones que yo no quería mantener", ha concluido.

Pinto pidió entonces a López Madrid que parase, que ella no iba a denunciarle. Cuando finalmente decide denunciarle, recibe una serie de llamadas "amenazantes e intimidatorias" en las que recibía amenazas contra sus hijos: "Sabían que eran el elemento que me hundía más". "Las llamadas eran peores: 'Te vamos a matar, tienes hijos muy pequeños, tus hijos son muy frágiles", ha comentado.

La doctora ha descrito el apuñalamiento que sufrió en el coche, que ocurrió cuando le estaba poniendo el alzador a su hijo de nueve años, al que iba a comprar unas hamburguesas porque habían tenido buenas notas. "En una de las llamadas me dijeron: 'Puta, deja en paz a López Madrid", ha declarado.

"A medida que yo denunciaba, la agresividad era mayor. Mis denuncias no prosperaban y cuando denuncié el apuñalamiento, noté una conducta agresiva en la comisaría de Chamartín. El comisario no me quiso recibir. Noté una absoluta indefensión y nadie estaba investigando nada", ha añadido.

El origen del caso

La dermatóloga Elisa Pinto ha declarado este miércoles como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta contratación por parte del exconsejero de OHL Javier López Madrid al excomisario José Manuel Villarejo con el objetivo de hostigarla.

Javier López Madrid niega haber contratado los servicios de Villarejo y se presenta como víctima de la doctora Pinto

12 años después de que estallara este caso, la dermatóloga ha tomado la palabra ante el tribuna. Pinto pide seis años de cárcel contra Villarejo y López Madrid por cohecho, mientras que la Fiscalía solicita el archivo.

La doctora ha declarado después de que en la primera jornada del juicio lo hiciese el empresario acusado, López Madrid, que se presentó como víctima de un acoso que atribuye a la dermatóloga, pese a que a la denuncia que interpuso en su contra terminó archivada.

